Diese 6 Megastars ließen ihre Kinder von Leihmüttern austragen!

TREND. In zahlreichen Staaten der Welt ist die Leihmutterschaft verboten, aber in Amerika, vor allem in Kalifornien, nicht. Hier machen Agenturen, die Leihmütter an zukünftige Eltern vermitteln, ein riesiges Geschäft.

1. Cristiano Ronaldo

Am 4. Juli 2010 wurde der erste Sohn des bekannten Fußballspielers geboren. Dieses freudige Ereignis teilte Ronaldo sofort mit der Öffentlichkeit und sagte, dass er selbst die Obsorge übernommen habe, während die Identität der Mutter bis heute unbekannt ist. Auf dieselbe Weise verkündete er am 29. Juni dieses Jahres, dass er Vater von Zwillingen geworden sei, die auch diesmal nicht von seiner Freundin zur Welt gebracht wurden, sondern von einer Leihmutter.

