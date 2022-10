Diese Balkan-Sänger hatten ein Alkoholproblem

Viele Sänger und Schauspieler aus unserer öffentlichen Szene hatten ein großes Alkoholproblem, das sich negativ auf ihr Leben auswirkte. Einige sprachen offen über ihren Kampf gegen den Alkoholismus und die Gründe, die sie dazu veranlassten, die schreckliche Sucht aufzugeben.

Miroslav Ilic

Miroslav Ilic sagte, er habe vor der Ikone des Hl. Georg geschworen, mit dem Trinken aufzuhören.

Der legendäre Sänger erklärte, dass er sich bis vor 30 Jahren nicht vom Glas trennte, aber irgendwann erkannte, dass er diese Sucht loswerden musste!

„Bis 1989 saß ich mit Freunden in Bars, trank und zerbrach Gläser. Ich hatte eine schlechte Toleranz gegenüber Alkohol und wenn ich wieder nüchtern wurde, merkte ich, dass mir mein Verhalten nicht gefiel. Eines Morgens wachte ich auf, stand vor der berühmten Ikone des heiligen Georg, machte ein Kreuzzeichen und sagte: “Du Narr, du wirst nicht mehr trinken.” So war es, ich habe es wie mit einer Schere abgeschnitten“, sagte Ilic zu Informer und fügte hinzu, dass er erkannt habe, dass man in einer Kneipe eine gute Zeit haben kann, ohne sich zu betrinken.

Vesna Zmijanac

Die berühmte Sängerin lebte in ihrer Jugend ein turbulentes Leben, aber später beschloss sie, sich zu beruhigen und sich in ihr Häuschen auf Bukulja zurückzuziehen.

Vesna hat einmal offenbart, dass sie früher viel Alkohol konsumiert hat, dies aber nicht mehr tut: „Früher ging ich zum Friedhof in Bukulja, setzte mich auf das Grab irgendeiner Großmutter und trank neun Schnaps, und dann schlief ich ein. Vertrauen Sie mir, es gibt nichts Traurigeres als eine betrunkene Frau. Ich selbst neige zu dieser Sucht, für die es keine Rechtfertigung gibt. Es ist traurig, wenn eine Frau ihr Elend und ihre Verzweiflung mit Alkohol lindert“, gab die Sängerin zu.

Bora Corba

Der Sänger wurde zweimal wegen Alkoholismus behandelt, und wie er selbst in Interviews sagte, hörte er 2009 zum ersten Mal auf zu trinken.

„Ich habe im Jahr 2000 zum ersten Mal mit dem Trinken aufgehört, als ich ernsthafte gesundheitliche Probleme hatte. Ein Blick in die Leichenhalle auf der Intensivstation des Klinikums genügte mir, um einiges zu erkennen. Ich habe es neun Jahre lang nicht benutzt, aber dann habe ich wieder angefangen. Ich habe Dunac, Sava und beide Morava getrunken. Ich habe vor sieben Monaten wieder aufgehört und ich möchte dabei bleiben“, sagte Bora 2016 in einem Interview für das Magazin “Story”.

„Es stimmt, dass ich mich einer möglichst radikalen Therapie unterziehe. Ich hatte eine kurze Zeit emotionaler Instabilität und fing wieder an zu trinken. Ich habe es kürzlich abgesetzt, der Arzt hat mir ein Medikament gegeben, das sehr gefährlich ist, weil es sogar einen Herzinfarkt verursachen kann. Wenn ich mit diesen Pillen Alkohol trinken würde, würde das Chaos in meinem Körper anrichten. Ich bin jetzt seit zwei Wochen in Therapie und fing an, ins Fitnessstudio zu gehen, um ein paar Kilo abzunehmen“, sagte Bora Djordjevic vor sieben Jahren.

Mitar Miric

Der Sänger Mitar Mirić gab auch zu, dass er zum Trinken neigte, und der Unfall, der ihm passierte, zwang ihn, sich diese Sucht zu loszuwerden.

„Ich habe fast 15 Jahre lang nicht getrunken. Es ist nicht so, dass es mich stört oder so, aber ich glaube, ich habe früh angefangen, deswegen hatte ich schon genug… Ich habe tatsächlich nach einem Unfall im Jahr 2005 aufgehört zu trinken. Aber danach habe ich mich doch an mehreren Orten in Brcko betrunken. Ich bin zurückgefahren und der Unfall ist passiert. Glücklicherweise war ich alleine unterwegs, niemand kam mir entgegen, so dass eine größere Tragödie vermieden wurde“, sagte Miric in der Sendung „Pecat u vremenu“.

Dzej Ramadanovski

Der Arzt verbot dem verstorbenen Dzej zu trinken.

Dzej Ramadanovski versteckte nicht, dass er aufgrund des Alkohols viele gesundheitliche Probleme hatte und dass die Ärzte ihm sagten, dass er mit dem Trinken aufhören müsse.

„Ich versuche, den Alkohol loszuwerden, jeder weiß, dass ich ein Problem damit habe. Der Arzt verbot mir zu trinken, weil ich sterben könnte, aber ich würde lieber sterben, als das Trinken aufzugeben. Ich habe Whiskey weggeworfen, den mag ich am liebsten, aber ohne Alkohol kann ich nicht leben. Ich trinke drei oder vier Schnäpse oder zwei Flaschen Wein am Tag. Ich habe einmal versucht, mit dem Alkohol aufzuhören, es war nur von kurzer Dauer. Sogar meine Töchter sehen mich nicht gerne mit einem Glas. Aber ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und getrunken, es ist eine Angewohnheit, die ich nicht loswerden kann“, sagte Dzej.

