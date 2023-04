Diese Hollywoodstars feiern das orthodoxe Osterfest

Es ist wenig bekannt, dass einige Hollywoodstars der orthodoxen Konfession angehören und Feiertage nach dem Julianischen Kalender feiern. Bei dieser Gelegenheit dürfen wir einige berühmte Persönlichkeiten vorstellen, die das orthodoxe Osterfest begehen.

Rita Wilson und Tom Hanks

Die Schauspielerin Rita Wilson ist einer der bekanntesten Stars der orthodoxen Konfession. Vor ein paar Jahren gratulierte sie ihren Instagram-Followern öffentlich mit dem Gruß „Hristos Vaskrese“.

Die Schauspielerin wurde in Kalifornien geboren, ihr Vater stammt aus Bulgarien und ihre Mutter aus Griechenland. Rita hat den Glauben ihrer Mutter angenommen. Rita Wilson ist mit Tom Hanks verheiratet, der bei der Hochzeit zum orthodoxen Glauben konvertierte, um seiner Frau willen.

„Ich denke, das orthodoxe Christentum ist mein spirituelles Erbe. Ich habe in derselben Kirche geheiratet, in der meine Frau getauft wurde und in der auch unsere Kinder getauft wurden“, sagte Hanks einmal. Es ist auch bekannt, dass der Schauspieler in den letzten Jahren das Osterfest in Griechenland, dem Heimatland ihres Vaters, gefeiert hat.

(FOTO: Instagram-Screenshot)

Jennifer Aniston

Die Schauspielerin Jennifer Aniston erbte ihren orthodoxen Glauben von ihrem Vater John Aniston, der ursprünglich unter dem Namen Anastasakis auf der Insel Kreta zur Welt kam. Jennifer Aniston bekennt sich nicht nur offen zu ihrer orthodoxen Religionszugehörigkeit, sondern engagiert sich auch aktiv in der kirchlichen Gemeinschaft und unterstützt die Kirche durch großzügige Spenden.

Naomi Campbell

Die international renommierte Top-Model Naomi Campbell fand ihren Glauben an die Russisch-Orthodoxe Kirche während ihrer Liaison mit dem russischen Geschäftsmagnaten Vladislav Doronin.

Kim Kardashian

Es ist nur wenigen bekannt, dass die prominente Reality-TV-Persönlichkeit Kim Kardashian armenischer Herkunft ist, obwohl sie in Los Angeles zur Welt kam. Ihre Ahnen lebten auf dem Territorium, das heute zur Türkei gehört. Kim ist dafür bekannt, orthodoxe Feiertage mit Beständigkeit zu zelebrieren und ihre Erfahrungen auf sozialen Netzwerken zu teilen.

FOTO: Screenshot/ Instagram kimkardashian

Christian Bale

Neben Tom Hanks hat ein weiterer Schauspieler aus Liebe seine religiöse Überzeugung geändert. Christian Bale fand den Weg zum orthodoxen Glauben, nachdem er im Jahr 2000 das serbischstämmige Model Sibi Blažić ehelichte.

(FOTO: Facebook-Screenshot)