Diese Sternzeichen haben mit der Hitze härter zu kämpfen

Krebs neigt zum Nörgeln und Jammern, Stier möchte nicht von der Gemütlichkeit seines Zuhauses getrennt werden und Fische dramatisieren so sehr, dass es schon allen auf die Nerven geht. Am meisten ärgern sich die Zwillinge über nasse Unterhosen.

Widder

Widder ist an sich schon ein heißer Mann, und wenn die Außentemperatur mit der Innentemperatur übereinstimmt, kommt es zum Kochen. Das Erste, was dann „aus allen Nähten schießt“, ist seine Geduld. Versuchen Sie also, den Widder irgendwie abzukühlen oder gehen Sie ihm aus dem Weg.

Stier

Der Stier wird nicht zulassen, dass die Hitze seinem luxuriösen Lebensstil im Wege steht, tatsächlich wird es die perfekte Entschuldigung für ihn sein, ein bisschen mehr zu genießen oder besser gesagt, auf seiner Lieblingscouch zu faulenzen. Wenn Sie vorhaben, ihn zum Abendessen einzuladen, verlassen Sie sich darauf, dass er eine Ausrede findet und wieder in seinem kleinen Reich bleibt.

Zwillinge

Menschen, die in diesem Sternzeichen geboren sind, überleben die Hitze nur daheim und starrend auf Facebook, Instagram usw. Obwohl es ihnen passt, fühlen sie sich ein wenig schuldig, weil sie das Haus nicht verlassen haben. Sie wissen, dass es keinen Sinn macht, in die Hitze zu gehen, wenn es nicht nötig ist. Die Zwillinge hassen es, wenn ihre Unterwäsche schweißnass wird.

Krebs

Krebs neigt dazu, zu nörgeln und zu jammern, wenn es heiß ist. Er bedauert jedes versäumte Grillen, aber seine Couch und sein kühles Bier in der Hand sind ihm immer noch wichtiger, als am Feuer zu stehen, während ihm der Schweiß in Strömen über den Körper tropft.

Lesen Sie auch: Auf diese 4 Sternzeichen wartet ein harter Sommer! Während manche Sternzeichen derzeit den Sommer ihres Lebens genießen, trifft es andere heuer nicht so gut.

Das sind die arrogantesten Sternzeichen Wenn du das nächste Mal einer arroganten Person begegnest, kannst du davon ausgehen, dass sie diese Eigenschaft ihrem Sternzeichen zu verdanken hat.

Das sind die unpünktlichsten Sternzeichen Es gibt sie wie Sand am Meer - die Zuspätkommer! Was für manche zum guten Ton gehört, ist für andere wiederum alles andere als selbstverständlich.

Auf der nächsten Seite geht´s weiter…