Drei Punkte für einen guten Zweck: Priester begeistern Publikum auf dem Basketballplatz (VIDEO)

Bei dem Benefiztournier mit dem Titel „Drei aus dem Block“ („Trojka iz bloka“), welches von der Hilfsorganisation „Serben für Serben“ in Herceg Novi in Montenegro veranstaltet wurde, stellten Priester der serbisch-orthodoxen Kirche ihr sportliches Können unter Beweis.

Als die drei Priester in ihrem Priestergewand das Basketballfeld betraten, konnte niemand ahnen, welches sportliche Geschick und welch beneidenswerte Treffsicherheit sie vorführen würden. Das Publikum bedankte sich für die Vorstellung mit stehenden Ovationen.

Viele Basketball-Fans meinen, dass das sportliche Können der Priester auch eines Pedja Stojakovic würdig sei. Der legendäre Basketballspieler hat bereits zweimal den NBA All-Star 3 Point Contest gewonnen.

Das Benefiztournier „Drei aus dem Block“ fand heuer zum dritten Mal in Herceg Novi statt. Die Teilnahmegebühr betrug nur 2 Euro, und die gesamten Einnahmen gehen an armutgefährdete Familien aus dieser Stadt. An dem Benefiztournier nahmen rund 250 Hobby-Basketballer, darunter die drei sportlichen Priester, teil.