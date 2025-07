Dreister Griff in die Kasse: Arztpraxis während Betrieb ausgeraubt

Während der Praxisbetrieb lief, griff ein Unbekannter in die Kasse. Die Wiener Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Mann, der tausende Euro erbeutete.

In einer Arztpraxis in der Wiener Innenstadt kam es am 25. März zu einem Diebstahl. Ein bisher nicht identifizierter Mann entwendete Bargeld aus einer Handkasse, wodurch ein Schaden im vierstelligen Eurobereich entstand.

Eine Mitarbeiterin der Praxis bemerkte die geöffnete Geldlade sowie das fehlende Bargeld und alarmierte sofort die Polizei. Vom Tatverdächtigen konnten Aufnahmen gesichert werden.

Fahndung läuft

Die Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien die Fotos des mutmaßlichen Täters. Für den abgebildeten Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310 99 21810 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch anonym übermittelt werden.

📍 Ort des Geschehens