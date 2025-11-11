Einbürgerungswelle – Fast 40 Prozent der Neu-Österreicher leben im Ausland

Österreichs Staatsbürgerschaft wird immer begehrter: Die Einbürgerungszahlen steigen um 11,5 Prozent – mit einer überraschenden Besonderheit bei der größten Gruppe der Neubürger.

Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich ist in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich angestiegen. Nach Daten der Statistik Austria erhielten 17.649 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft, was einem Plus von 11,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht, als 15.824 Einbürgerungen verzeichnet wurden.

Besonders auffällig ist, dass Nachkommen von NS-Opfern mit 38,2 Prozent (6.745 Personen) die größte Gruppe unter den Neueingebürgerten darstellen. Fast alle von ihnen – genau 99,7 Prozent – leben nicht in Österreich. Diese Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit der vor einigen Jahren geschaffenen rechtlichen Möglichkeit für Nachfahren von NS-Opfern, eine Doppelstaatsbürgerschaft zu beantragen.

Rechtliche Grundlagen

Der überwiegende Teil der Einbürgerungen erfolgte auf Basis gesetzlicher Rechtsansprüche. Insgesamt 76,7 Prozent (13.536 Personen) wurden auf dieser Grundlage österreichische Staatsbürger. Darunter fallen 5.511 Personen, die seit mindestens sechs Jahren in Österreich leben und besonders berücksichtigungswürdige Gründe vorweisen können – etwa nachgewiesene Deutschkenntnisse, nachhaltige Integration, Geburt in Österreich, EWR-Staatsangehörigkeit (Europäischer Wirtschaftsraum) oder Asylberechtigung. Weitere 560 Personen erhielten die Staatsbürgerschaft aufgrund einer Eheschließung mit österreichischen Staatsangehörigen.

Die zweitgrößte Gruppe der neuen Staatsbürger bilden mit einem Anteil von 31,2 Prozent Personen, die seit mindestens sechs Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben. Unter ihnen stellen Personen mit syrischer Herkunft mit 19,1 Prozent den größten Anteil, gefolgt von Menschen aus der Türkei (10,8 Prozent), Afghanistan (8,0 Prozent), Bosnien und Herzegowina (4,8 Prozent) und dem Iran (4,7 Prozent).

Demografische Merkmale

Bemerkenswert ist zudem, dass ein Fünftel (20,2 Prozent) aller Eingebürgerten bereits in Österreich geboren wurde. Fast ein Drittel (32,3 Prozent) der neuen Staatsbürger ist jünger als 18 Jahre. Das Geschlechterverhältnis ist mit einem Frauenanteil von 50 Prozent ausgeglichen.

Nach einem temporären Rückgang im Jahr 2023 zeigt sich seit Mitte des vergangenen Jahres wieder ein Aufwärtstrend bei den Einbürgerungszahlen. Im dritten Quartal 2025 wurde ein Anstieg von 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum registriert.

Von allen Eingebürgerten haben 10.885 Personen (61,7 Prozent) ihren Wohnsitz in Österreich, während 6.764 Personen (38,3 Prozent) im Ausland leben.