Extravagante Villa in absoluter Ruhelage im Marchfeld

Sie suchen Eigentum? Dann kann man Sie vielleicht mit einer Villa im Bezirk Gänserndorf begeistern? Mit einer Wohnfläche von 474 Quadratmetern und einer Grundstücksfläche von 1.646 Quadratmetern lädt das Anwesen zum Verweilen ein.

Zum Verkauf gelangt dieses schöne und extravagante Haus in ruhiger Lage in der Marktgemeinde Eckartsau in Niederösterreich. Umgeben von purer Natur des March-Donaulandes lädt das Objekt zum Verweilen ein. Der hauseigene und uneinsichtige Garten bietet Entspannung auf höchstem Niveau!

Neben der hauseigenen Ruheoase haben Sie Zugang zu einem nahegelegenen privaten Schwimmteich. Ebenfalls bietet sich die Möglichkeit einer Bootsanlagestelle in der Au und einer Anglerkarte in den Peter Alexander Gewässern.

Ausstattung

Das lichtdurchflutete Einfamilienhaus verfügt über drei Etagen (Keller-, Erd- und Dachgeschoss), sowie eine Doppelgarage mit Platz für zwei Autos. Die einzelnen Räume sind mit Parkettboden, Teppichboden oder exklusivem Naturstein ausgestattet. Der gesamte Keller ist mit einem Mosaikboden versehen.

Das Anwesen zeichnet sich durch besondere Highlights aus. Beispielsweise der integrierte Wellnessbereich mit Sauna oder die großzügige Terrasse mit Blick in den hauseigenen Garten verwandeln das Wohnen in diesem Bauwerk zu einem Unikat. Der Stil des Hauses ist angelehnt an den österreichischen Künstler Hundertwasser und bietet viele weitere Gestaltungsmöglichkeiten mit einer einzigartigen Raumausstattung! Etwaige Umbauten wurden durch den bekannten Architekten Rudolf Gutmann durchgeführt.

Lage und Umgebung

Die Großgemeinde Eckartsau besteht aus fünf Katastralgemeinden: Eckartsau, Witzelsdorf, Kopfstetten, Pframa und Wagram an der Donau. Die Entfernung zu Wien beträgt ungefähr 35 Kilometer. Die slowakische Staatsgrenze liegt circa 10 Kilometer entfernt. Zahlreiche Gasthäuser, Restaurants und urige Buschenschänke sind in den Gemeinden zu finden. In unmittelbarer Nähe liegt das sehenswerte Schloss Eckartsau und der Nationalpark Donauauen.

Kosten

Der Kaufpreis für das Anwesen beträgt 670.000 Euro. Die Provision bemisst sich auf drei Prozent des Kaufpreises zuzüglich 20 Prozent Umsatzsteuer. Die Grundbucheintragungsgebühr beträgt 1,1 Prozent des Kaufpreises und die Grunderwerbsteuer bemisst sich auf 3,5 Prozent.

Allgemeine Informationen

Für weitere Fragen, Informationen und Besichtigungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir sind bestrebt Ihnen im Sinne eines kundenorientierten Services auch weiterhin passende Objekte, die Ihrem Suchprofil entsprechen, anzubieten. Sollten Sie bereits ein Objekt gefunden haben oder möchten Ihr Suchprofil bei uns anpassen, bitten wir Sie uns dies mitzuteilen.

Kontakt

Plech & Plech Immobilientreuhänder Ges.m.b.H

Mag. Fiorina Doré -Hirschbold

Telefon: +43 664 5225126

E-Mail: fiorina.hirschbold@mspimmobilien.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.