Extrem Volley for You: ,,Unser” erster Volleyballclub in Wien

Über die Gründung des Volleyballclubs, die Mitglieder und die Arbeit mit der Volleyballjugend sowie über die Ziele für die Zukunft haben wir mit dem Präsidenten des Clubs Extrem Volley for You, Samir Elezovic, und der Trainerin, Belma Bikic, gesprochen.

Wien ist als Stadt mit einer großen ex-jugoslawischen Gemeinschaft bekannt. Daher gibt es in dieser Stadt auch viele Vereine und Organisationen, in denen unsere Landsleute zusammenkommen. Bis vor kurzen gab es jedoch in Wien keinen Damen-Volleyballclub. Das änderte sich jedoch 2015, als Extrem Volley for You, besser bekannt als der „Ex-Yu“-Volleyballclub, gegründet wurde.

Wir haben unseren Club mit dem Ziel gegründet, junge Menschen zusammenzubringen, die vom Balkan nach Wien gekommen sind. Alle, die in eine neue, unbekannte Stadt kommen, sind mit denselben Anfangsschwierigkeiten konfrontiert, z.B. fehlt es an Sprachkenntnissen, sie müssen Freunde finden und die Stadt kennenlernen. Der Gründer und Cheftrainer ist der langjährige Sportfunktionär, Volleyballspieler, Trainer und Schiedsrichter Professor Samir Elezovic. Heute hat der Club Mannschaften von der U10 bis zur U18, also Teams von Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren. Daneben hat der Club auch eine gemischte Freizeitmannschaft und ein Beachvolleyball-Team gebildet, das in der Landesliga des Wiener Volleyball Verbands spielt“, erklärt die Trainerin des Clubs Belma Bikic.

Kooperation mit den Ländern der Region

Auf die Idee zur Gründung eines Clubs für Mädchen, die gerne Volleyball spielen und aus Ex-Jugoslawien stammen, kam der Trainer Prof. Samir Elezovi, der Assistent der WTR-Mannschaft war. Ihm fiel bei seiner Arbeit auf, dass die Mädchen aus dem ehemaligen Jugoslawien sehr gut spielen, sich aber im Spiel schlechter integrieren können, weil sie nicht Deutsch sprechen. Daher gründete er einen Club, der inzwischen etwas mehr als einhundert Mitglieder hat. Alle Mitglieder, Verwaltungsmitarbeiter, Trainer und Spielerinnen verbindet die gemeinsame Herkunft. „Wir haben einen Verein gegründet, in dem Volleyball gespielt wird, aber wir helfen einander auch. So hat Belma Bikic nebenberuflich die Rolle der Trainerin übernommen, um dieses schöne Projekt zu unterstützen“, sagt Prof. Elezovic.

Belma Bikic und Spielerinnen (Foto: zVg.)

Die Trainings werden von den hervorragenden Experten, Spielern und lizenzierten Trainern aus der Region Ex-Jugoslawiens, Prof. Samir Elezovic und Belma Bikic BSc, geleitet.

„Unser Club hat auch eine Zusammenarbeit mit Trainern aus den Ländern Serbien, Bosnien und Herzegowina und Kroatien, die uns selbstlos bei den Trainings helfen. Wir trainieren das ganze Jahr über. Wir organisieren Turniere und besuchen Turniere in Nachbarstädten und –staaten. Einer der Vorteile unseres Clubs ist, dass wir unsere Spielerinnen zu Volleyballcamps in Kroatien und Serbien schicken. Die Camps, an denen wir bisher teilgenommen haben, wurden in Serbien von Vanja Grbić, in Kroatien von Tomislav Ćosković und in Istrien von Dragan Salapura geleitet. Im Sommer nehmen wir auch an Beachvolleyballturnieren des WVV und des ÖVV teil“, erzählt Trainer Elezovic.

Sportliches Verhalten als Bestandteil des Trainings

Das Hauptziel der Trainer ist es, dass die Mädchen die Grundlagen des Volleyballsports erlernen. Natürlich sind dabei ein gepflegter Umgangston und sportliches Verhalten auch Teil des Trainings. „Die Eltern haben mir ihre Kinder für 90 Minuten Training anvertraut, und es ist meine Aufgabe, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Sportsgeist und Teamarbeit gehören zu diesem Sport dazu. Darum halte ich sie auch dazu an, sich untereinander gut zu benehmen und sich gegenseitig zu helfen, nicht nur beim Volleyball, sondern auch in der Schule. Ich möchte, dass unsere Mädchen anderen ein Vorbild sind und danach streben, immer besser zu werden“, sagt Belma.

Während der Corona-Zeit war der Club, ebenso wie alle anderen Vereine, mit Problemen konfrontiert, aber mit beharrlicher Arbeit und starkem Willen wurde das Überleben des Clubs gesichert. Die Trainerin, Belma Bikic, ist gemeinsam mit den Eltern, die ihre Arbeit unterstützen, gleichzeitig auch Sponsorin des Clubs. „Ich bin Finanzberaterin und die Finanzprobleme der Generation Y oder der sogenannten Millennials sind meine Domäne. Die Angehörigen der Generation Y neigen zur Verwendung moderner Technologien und lösen auch ihre finanziellen Fragen gerne online. Heute sind wir mehr denn je widersprüchlichen Botschaften und Informationen und einer unwahrscheinlich großen Datenmenge ausgesetzt. Meine Rolle ist es zu entscheiden, welche finanziellen Entscheidungen für meine Klienten tatsächlich richtig sind. Mithilfe der Eltern unserer Volleyballerinnen konnte ich den Club unterstützen und hoffe, dass das in Zukunft noch oft der Fall sein wird“, sagt Belma.

Belma und Samir (Foto: zVg.)

Ziel: die österreichische Bundesliga

Einen eigenen Club oder Verein oder eine Organisation zu gründen ist nicht so leicht, wie es aussieht. Was der Schlüssel zum Erfolg ist, haben uns Belma und Samir verraten. „Organisation und Führung sind entscheidend für den Erfolg und alle Verdienste gebühren hier Professor Elezović, denn er ist wirklich eine Säule des Clubs. Er kennt seine Spielerinnen genau und achtet auf jeden ihrer Schritte.

Er hat einmal gesagt, dass Volleyball der Sport der Schlauen und Gewitzten ist. Kein Sport für Träge und Unentschlossene. Wir müssen lernen, Entscheidungen schnell zu treffen, denn wenn der Ball über das Netz kommt, muss er angenommen, weitergespielt und dem Gegner aggressiv zurückgegeben werden. All das passiert im Spiel innerhalb weniger Sekunden. Sie denken dann auch selber darüber nach, welchen Sport Sie betreiben. Man könnte sagen, mit einem funktionierenden Team, der Liebe zum Sport, Disziplin, Arbeit und Organisation kann man jedes gewünschte Ziel erreichen“, meint Belma.

Werdet Mitglied

Die Bedingungen für eine Mitgliedschaft im Club sind einfach. Nötig sind ein Meldezettel, eine Passkopie, ein Formular oder eine Beitrittsbestätigung vom Verband. Im Club „Ex-Yu“ spielen Amateure und ehemalige Leistungssportler, die in Wien ihr neues Dach über dem Kopf gefunden haben, zusammen.