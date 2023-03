Mutter sperrt Drago mit Behinderung fast 60 Jahre lang ein

Drago J., obwohl er 1948 geboren wurde, existiert erst seit 2007 offiziell. Bis März dieses Jahres versteckte ihn seine Mutter Veronika nämlich vor der Welt.

Eingesperrt in einem Raum mit Gittern an den Fenstern lebte Drago mehr als ein halbes Jahrhundert. Um die Absurdität noch größer zu machen, war das Haus des Schreckens nur wenige hundert Meter vom Zentrum für Sozialarbeit in Beli Manastir (Kroatien) entfernt, schreibt das kroatische Medium Vecernji list.

Die Geschichte von Drago, der sein Leben ohne Kontakt zur Außenwelt im Hausarrest verbrachte, erschütterte vor 16 Jahren ganz Kroatien. In dem Haus in Beli Manastir, Nummer 26, verbrachte nämlich der „unsichtbare Mann“ 59 Jahre seines Lebens. Jeder vergaß oder wusste nicht einmal, dass Drago existierte.

Von Zeit zu Zeit, nachts, wenn das Licht an war, sahen die Einheimischen die Silhouette eines Mannes im Haus, aber sie wussten nicht, dass es der Sohn war, den die Mutter seit früher Kindheit im Haus eingeschlossen und von anderen gut versteckt hatte, berichtet Vecernji list.

Drago hat noch nie andere Menschen getroffen

Nachbarn, mit denen Journalisten 2007 sprachen, behaupteten, Drago nie gesehen zu haben. Wie gut seine Mutter ihn versteckte, zeigt auch die unglaubliche Tatsache, dass Drago selbst von der Frau seines Bruders nie gesehen wurde, obwohl sie in den ersten Jahren ihrer Ehe an derselben Adresse wohnten und einen gemeinsamen Hof teilten. Kurz gesagt, fast sechs Jahrzehnte lang gab es den unglücklichen Mann nicht wirklich, weil niemand außer einigen Mitgliedern seiner Familie von ihm wusste.

Er spielte nicht mit seinen Altersgenossen, feierte keine Geburtstage, ging nicht zur Schule… Drago ist nie anderen Menschen begegnet, nicht einmal seinen ersten Nachbarn. Er verließ das Haus nicht, genoss nie die Wärme der Sonne, spürte niemals den Wind auf seinem Gesicht, atmete nie so richtig die frische Luft ein. Er war rund um die Uhr in den vier Wänden seines kleinen Zimmers eingesperrt. Das einzige Fenster in diesem Zimmer der Traurigkeit ging auf den Hof hinaus und war wie ein Gefängnis mit Gittern gesichert, die an allen Fenstern des zu Beginn des letzten Jahrhunderts erbauten Schreckenshauses angebracht waren.

Es gab keinen direkten Ausgang aus dem kleinen Raum, der Dragos ganze Welt war. Der Weg zum Hofausgang führte durch die Küche, wo seine Mutter schlief. Die Tür zu diesem Zimmer war tagsüber immer verschlossen. Es wäre nur vorübergehend abends geöffnet.

Veronikas Mutter ließ ihn nur in der Dunkelheit in die Küche. Passanten haben dann in dem Raum, in dem das Licht brannte, die Silhouette eines Mannes sehen. Er habe immer so gesessen, sagten sie, dass sie nur seinen Rücken, aber nicht sein Gesicht sehen könnten, sodass seine Identität ein Rätsel blieb. Selbst die Einheimischen, die von einer Straße zur anderen durch ihren Hof gingen, und sogar die Nachbarn, die manchmal vorbeischauten, sahen Drago nie.

Nach dem Tod seines Vaters war die einzige Person, die Drago in den letzten 20 Jahren gesehen und gehört hatte, seine Mutter. Er hatte weder über Radio noch über Fernsehbildschirme Kontakt mit der Welt. Er wusste nicht einmal, wofür das Badezimmer war.

Erst nach dem Tod seiner Mutter Veronika, im Februar 2007, kam die schreckliche Geschichte ans Licht.

(FOTO: iStock)

Er war der älteste von drei Brüdern

Wie damals bekannt wurde, war Drago der älteste Sohn von Veronika und ihrem Ehemann Ivan.

Vecernji list schreibt, dass Drago in jungen Jahren krank wurde und die Eltern ihn, wie die Einheimischen vermuteten, aus Scham im Haus einsperrten, damit ihn niemand je wiedersah. Mit der Zeit vergaßen alle den Jungen. Niemand fragte mehr nach ihm, denn Drago war laut denen, die sie kannten, ein verbotenes Thema für Mutter Veronika.

Er wurde sowohl für seine Nachbarn als auch für das System unsichtbar

Dragos Name wurde zum letzten Mal 1978 urkundlich erwähnt. Am 7. März vermerkte die Behindertenkommission in Osijek, dass er als Vierjähriger im Krankenhaus Salata behandelt wurde. Erwähnt wird auch die Entlassungsliste der Kinderklinik Rebro aus dem Jahr 1963, als bei dem unglücklichen Jungen eine schwere geistige Behinderung diagnostiziert wurde.

Experten erklärten daraufhin, dass er nicht spricht, obwohl er gut hören kann. Sie beschrieben ihn als ruhig, weinerlich und geistig zurückgeblieben. Das Dokument besagt auch, dass er die Schule nicht abgeschlossen hat, bei seiner Mutter lebt und ständige Aufsicht benötigt.

Das dunkle Geheimnis anständiger Eltern?

Dragos Mutter Veronika war den Einheimischen zufolge früher eine echte Dame. Sie kleidete sich elegant, trug Hüte und Seidenhandschuhe. Damals war sie eine der wenigen, die sich mit einer Matura rühmen konnte. Ihr Mann Ivan war Architekturingenieur und verbrachte sein Arbeitsleben als Leiter des Katasters in Beli Manastir.

Da Veronika Ungarin war, hörte man in ihrem Haus am häufigsten die ungarische Sprache. Später stellte sich heraus, dass Drago kein Kroatisch versteht, weil seine Mutter nur Ungarisch mit ihm sprach.

Sie wohnten unweit des Zentrums für Sozialarbeit

Unter den Familienmitgliedern hatte Drago zwei weitere Brüder. Der ältere Pero lebte und arbeitete in Belgrad und der jüngere Mirko lebte mit seiner Familie in Ludbreg.

Nachbarn sagten, dass Mirko und seine Frau im ersten Jahr der Ehe im Hof ​​des Hauses wohnten, in dem Drago und seine Mutter lebten, aber auch Mirkos Frau sah Drago nie. Sie sah ihn zum ersten Mal, als ihre Schwiegermutter Veronika starb. Obwohl es alles unglaublich klingt, ist es wahr, sie bestätigten es so im Zentrum für Sozialarbeit, das nur wenige hundert Meter von Dragos „Gefängnis“ entfernt ist, was die Absurdität noch größer und die Geschichte noch tragischer macht.

Wo ist Drago jetzt?

Erst nachdem der 59-jährige Drago 2007 „wiedergeboren“ wurde, begann dieser unglückliche Mann wieder für das System zu existieren. Durch das Zentrum für Sozialarbeit kam er in eine Pflegefamilie bei Valerija Moric in Knezevi Vinogradi. Bei der Auswahl der Pflegeeltern war eine der Grundvoraussetzungen, dass die neue Familie des unglücklichen Drago Ungarisch beherrschte, die einzige Sprache, die er je gehört hatte und in der seine Mutter mit ihm sprach. Er verstand kein Kroatisch, und laut der Pflegemutter konnte er nicht einmal ganze Sätze verstehen, sondern nur Wörter wie „Komm“ und „Setz dich“.

In den ersten zehn Tagen, nachdem er zu der Familie gekommen war, zog Drago jedes Mal, wenn jemand sein Zimmer betrat, die Decke über seinen Kopf. Er ließ sich nicht umziehen oder waschen.

Glücklicherweise verbesserte sich die Situation im Laufe der Zeit. Er fing an, Windeln zu tragen. Die Pflegemutter sagte, dass er manchmal ihre Hand greift oder seine Handfläche auf ihre Wange legt. Obwohl er sich bewegen konnte, hinterließen die vielen Jahre des „Gefängnisses“ auch Folgen auf seine Aktivität und er wollte nur ungern aus dem Bett aufstehen.

Das Kindermädchen brachte sein Essen auf sein Zimmer. „Er isst gerne Eintöpfe, aber am liebsten isst er Süßigkeiten. Er freut sich darauf wie ein kleines Kind, was er auf mentaler Ebene eigentlich ist“, sagte Valerija damals.

Warum die Familie den kranken Drago zu strengem Hausarrest verurteilte und ob sie sich tatsächlich für ihn schämte oder Angst vor seinem unberechenbaren Verhalten hatte, bleibt ein Geheimnis, dass Dragos Eltern mit ins Grab trugen.