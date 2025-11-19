EZB schlägt Alarm: Finanzkrise-Risiko auf historischem Höchststand

Trotz stabiler Bankbilanzen schlägt die EZB Alarm: Das Risiko außergewöhnlicher Krisen erreicht Höchstwerte. Die Währungshüter mahnen zur Wachsamkeit.

Die Europäische Zentralbank sendet einen ungewöhnlich deutlichen Warnruf an die Finanzinstitute Europas: Das Risiko außergewöhnlicher Krisenereignisse sei aktuell auf einem historischen Höchststand. Obwohl die Bankbilanzen derzeit solide erscheinen, fordern die Währungshüter erhöhte Wachsamkeit – und bereiten die Geldhäuser auf potenzielle Erschütterungen vor, die das Finanzsystem empfindlich treffen könnten.

Ungeachtet dieser Mahnung hebt die EZB hervor, dass die europäische Bankenlandschaft gegenwärtig stabil dasteht. Zahlreiche Institute erwirtschaften gute Erträge, verfügen über gesunde Kreditbestände und ausreichende finanzielle Reserven. Aus diesem Grund sieht die Zentralbank keine Notwendigkeit, die bestehenden Kapitalvorschriften für 2026 zu verschärfen. Die Banken müssen also weiterhin einen festgelegten Prozentsatz ihres Eigenkapitals als Sicherheitspolster vorhalten – vereinfacht ausgedrückt Mittel, die im Krisenfall zur Verlustabdeckung dienen können.

In ihrer Dienstagmitteilung erläuterte die Zentralbank, dass eine Verkettung verschiedener globaler Faktoren die Situation verschärft: internationale Konfliktherde, Veränderungen in der Handelspolitik, klimatische und natürliche Katastrophen, demografischer Wandel sowie rasche technologische Umbrüche. Diese Entwicklungen könnten bereits existierende Anfälligkeiten im Finanzsystem verstärken. Daher sei es von entscheidender Bedeutung, dass die Banken ihre Widerstandskraft bewahren und Gefährdungspotenziale frühzeitig identifizieren.

Robuste Bankenlandschaft

Auch die Bankenaufsicht der EZB, die jährlich die bedeutendsten Geldinstitute des Euroraums unter die Lupe nimmt, bestätigt den robusten Zustand der Branche – sowohl hinsichtlich der Kapitalreserven als auch der Liquidität, also der Fähigkeit, jederzeit Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Gleichzeitig warnt sie jedoch vor einem anhaltend herausfordernden Umfeld, das von geopolitischen Spannungen, digitalen Transformationsprozessen und wachsender Konkurrenz durch Finanzdienstleister jenseits des traditionellen Bankensektors geprägt wird.

Zur besseren Beurteilung der Krisenfestigkeit von Banken plant die EZB einen neuartigen Stresstest. Dabei werden die Aufseher hypothetische Verlusthöhen vorgeben, woraufhin die Banken selbständig Bewältigungsstrategien entwickeln müssen. Diese Übung zielt darauf ab, potenzielle Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen und eine umsichtige Kreditvergabepraxis zu gewährleisten. Dadurch soll die Entstehung neuer notleidender Kredite verhindert werden.

Handelsspannungen beobachten

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Risiken durch die aktuellen Handelsspannungen zwischen der Europäischen Union und den USA. Branchen wie die Automobil-, Chemie- und Pharmaindustrie könnten bei einer weiteren Zuspitzung unter Druck geraten – mit negativen Auswirkungen auf die Rückzahlungsfähigkeit von Unternehmenskrediten. Zudem besteht weiterhin die Gefahr plötzlicher Einbrüche an den Finanzmärkten.

Die nach der weltweiten Finanzkrise 2008 ins Leben gerufene EZB-Bankenaufsicht überwacht die größten Geldhäuser des Euroraums direkt. Im laufenden Jahr wurden insgesamt 105 Institute einer Prüfung unterzogen. Trotz der momentan günstigen Situation bleibt die Botschaft der EZB unmissverständlich: Die Banken müssen ihre Wachsamkeit aufrechterhalten.

Denn das gegenwärtig stabile Umfeld kann sich rascher wandeln als vielen bewusst ist.