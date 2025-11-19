Kälteschock in Simmering: 25.000 Haushalte ohne Heizung

In der Nacht auf Mittwoch führte ein technisches Gebrechen an einer Leitung im Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße zu einem teilweisen Ausfall des Fernwärmenetzes in Wien-Simmering. Von der Störung sind derzeit rund 25.000 Haushalte betroffen, wie aus einer Mitteilung der Wiener Netze hervorgeht.

Das Unternehmen betont, dass die schnellstmögliche Behebung des Schadens und die Wiederherstellung der Wärmeversorgung für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger mit höchster Priorität behandelt wird.

Reparaturarbeiten laufen

Parallel zur Reparatur werden auch alternative Versorgungswege geprüft. Zur genauen Ermittlung und Analyse der Schadensursache wurde bereits eine spezielle Task Force eingerichtet. Die Suche nach der genauen Schadensstelle dauerte am Nachmittag noch an.

“Dazu werden die unterirdischen Leitungen an einigen Punkten aufgegraben”, sagte ein Sprecher der APA.