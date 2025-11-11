Falscher Pilot lenkt Flugzeuge einer bekannten Fluglinie!

Ohne vollständige Ausbildung im Cockpit eines Airbus A320 – ein Mann soll mit gefälschten Dokumenten jahrelang als Pilot für europäische Airlines gearbeitet haben.

Ein Branchenmagazin deckt auf: Ein Mann ohne vollständige Pilotenausbildung soll über mehrere Jahre hinweg für europäische Fluggesellschaften im Cockpit gesessen haben. Das deutsche Fachmedium “Aero Telegraph” berichtet, dass der nur mit den Initialen L.A.B. identifizierte Mann mindestens seit dem vergangenen Sommer bei der litauischen Fluggesellschaft “Avion Express” als Pilot beschäftigt war. In dieser Funktion soll er unter anderem Flüge für Eurowings durchgeführt haben.

In der Luftfahrtbranche bezeichnet “Wet Lease” eine Praxis, bei der Fluggesellschaften nicht nur Flugzeuge anmieten, sondern gleichzeitig auch das komplette Bordpersonal. Diese Lösung wird typischerweise bei temporären Engpässen eingesetzt und umfasst sowohl die Piloten als auch das Kabinenpersonal.

Die litauische Firma “Avion Express” betreibt an ihrem Hauptstandort in Litauen eine Flotte von 15 Airbus A320-Maschinen. Dieser Flugzeugtyp ist auf innereuropäischen Strecken weit verbreitet und bietet in der Standardkonfiguration 180 Passagieren Platz. Die maltesische Tochtergesellschaft des Unternehmens verfügt über weitere 38 Flugzeuge dieses Typs.

Betroffene Airlines

Neben Eurowings nutzen auch andere bekannte Fluggesellschaften wie SunExpress, Norwegian Air Shuttle, LOT Polish Airlines und easyJet die Dienste von “Avion Express”. Ob der vermeintliche Pilot auch für diese Airlines im Einsatz war, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso unklar bleibt die genaue Anzahl der Flüge, die er unberechtigt durchgeführt hat.

Nach Recherchen des “Aero Telegraph” war L.A.B. zuvor bei der indonesischen Fluggesellschaft Garuda Indonesia als Erster Offizier tätig. Anschließend soll er sich mit gefälschten Dokumenten bei “Avion Express” als vollwertiger Pilot beworben haben und eingestellt worden sein.

Offizielle Reaktionen

Auf Anfrage des Branchenmagazins bestätigte “Avion Express” den Vorfall: “Wir können bestätigen, dass die betreffende Person ein ehemaliger Pilot war, der für unser Unternehmen tätig war”, erklärte eine Sprecherin. “Vor kurzem sind dem Unternehmen nicht verifizierte Informationen über seine Berufserfahrung bekannt geworden. Eine interne Untersuchung wurde umgehend eingeleitet und läuft derzeit noch.”

Die Fluggesellschaft kann sich nicht erklären, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte, betont jedoch: “Sicherheit und Compliance bleiben unsere höchsten Prioritäten”, versicherte “Avion Express” gegenüber dem Fachmagazin.

Auch Eurowings wurde im Rahmen der Recherchen über den Fall informiert. Die Airline scheint bisher keine Kenntnis von dem Vorfall gehabt zu haben: “Wir haben das Thema mit unseren Sicherheitsexperten zur genaueren Prüfung aufgenommen. Derzeit liegen uns keine weiterführenden Details vor”, teilte das Unternehmen dem Branchenblatt mit.