Ferhatovic ausgeraubt: Kiloweise geräuchertes Fleisch und Bargeld gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zum Fleischgroßmarkt „Ferhatovic“ erlangt und kiloweise geräuchertes Fleisch gestohlen, darunter auch Bargeld und Akten mit privaten Fotos.

Es war ein Schock für den Inhaber des Fleischmarkts Ferhatovic in Rudolfsheim-Fünfhaus am frühen Mittwochmorgen: Als die Mitarbeiter in der Früh die Filiale betreten wollten, bemerkten sie, dass die Eingangstür mit brachialer Gewalt aufgebrochen worden waren. Die Hälfte der geräucherten Fleischwaren war spurlos verschwunden. Zudem wurden Akten, neue Sportschuhe und die Kassa mit Bargeld geplündert.

„Ich habe gleich die Polizei über den Diebstahl informiert“, erzählt der Filialleiter Senadin Ferhatovic, der sich nun mit einem mysteriösen Raub konfrontiert sieht.

„Ich würde sogar zahlen, nur damit sie mir meine Akten wieder zurückgeben.“, setzt er fort.

Die Täter wurden noch nicht gefasst. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.