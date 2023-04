Foto von Auschwitz löst Empörung in sozialen Medien aus

In den sozialen Medien ist ein Foto aufgetaucht, das einen Mann zeigt, der ein Mädchen vor dem Eingang des Konzentrationslagers Auschwitz fotografiert.



Die Empörung der Nutzer war groß, da es als skandalös empfunden wurde, sich an einem Ort, an dem eine Million Menschen ermordet wurden, wie in einem Freizeitpark zu benehmen.

Auch die Gedenkstätte selbst äußerte sich zum Vorfall: „Fotos können für Besucher auch einen großen emotionalen Wert haben. Sie helfen uns, uns zu erinnern.

Wenn sie in die Gedenkstätte Auschwitz kommen, sollten Besucher daran denken, dass sie einen authentischen Ort des ehemaligen Lagers betreten, in dem mehr als eine Million Menschen getötet wurden. Respektieren Sie ihr Andenken.“ heißt es in der Bekanntmachung der Gedenkstätte.



Die meisten Opfer wurden in Gaskammern ermordet. Es ist bedauerlich, dass nicht jeder die Bedeutung dieses Ortes und die Wichtigkeit der Erinnerung an die Vergangenheit erkennt.

Die Nazis errichteten das Lager während des Zweiten Weltkriegs auf dem Boden des besetzten Polens und nutzten es, um vor allem Juden zu vernichten.

Auschwitz wurde 1940 eröffnet, und in den folgenden viereinhalb Jahren wurden mindestens 1,1 Millionen Menschen getötet, davon fast eine Million Juden. Die meisten Opfer wurden in die Gaskammern geschickt, berichtet das Medium Klix.