Frontal ins Parkplatztor: Junge Lenkerin im Totalschaden eingeklemmt

Das automatische Notrufsystem rettete möglicherweise ein Leben, als eine 20-Jährige nachts auf der A2 gegen ein Parkplatztor krachte und im Wrack eingeklemmt wurde.

In der Nacht zum Samstag löste ein automatisches Notrufsystem Alarm aus, nachdem eine junge Autofahrerin auf der A2 Richtung Arnoldstein verunglückt war. Die Einsatzkräfte wurden gegen 01:45 Uhr zum Unfallort gerufen, wo eine 20-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg mit ihrem Fahrzeug frontal gegen das Tor eines stillgelegten Autobahnparkplatzes geprallt war. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar.

Rettungseinsatz vor Ort

Bei Ankunft der Polizei waren bereits Sanitäter des Roten Kreuzes vor Ort. Die Verunglückte war zwar ansprechbar, musste jedoch von der Feuerwehr aus dem erheblich deformierten Wrack befreit werden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt transportierten die Rettungskräfte die Verletzte ins Landeskrankenhaus Graz.

Über die Schwere ihrer Verletzungen liegen noch keine genauen Angaben vor. Das Unfallfahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Die Polizei hat Ermittlungen zum exakten Unfallhergang aufgenommen.