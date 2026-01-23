Von Steak bis Burger : Erste Hauptstadt der Welt verbietet Fleisch-Werbung

Amsterdam verbietet ab Sommer Werbung für Fleisch und fossile Brennstoffe im öffentlichen Raum. Die niederländische Hauptstadt bezeichnet sich dabei als weltweit erste Hauptstadt mit einer derartigen Regelung. Die Initiative, die im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen wurde, geht maßgeblich auf die Grüne Partei GroenLinks zurück.

Deren Stadtabgeordneter Jenneke van Pijpen bezeichnete die Entscheidung als „wichtigen Sieg für das Klima und die öffentliche Gesundheit“. Nach seiner Darstellung sei in Amsterdam künftig kein Platz mehr für Werbung von Großkonzernen, die zur Verschärfung der Klimakrise beitragen. Die Verbotsregelung umfasst Plakatwerbung für Hamburger, Kreuzfahrten, Dieselfahrzeuge sowie Flugreisen innerhalb des Stadtgebiets.

Besondere Vorreiterrolle

Bereits 2020 hatte die Stadt versucht, ein Werbeverbot für fossile Energieträger durchzusetzen, war damit jedoch gescheitert. Während mittlerweile auch andere niederländische Städte Werbeverbote für fossile Energien erlassen haben, stellt das Verbot von Fleischwerbung eine Besonderheit dar, die bislang in keiner anderen niederländischen Kommune gilt.

Die Maßnahme macht Amsterdam zur Vorreiterin im Kampf gegen klimaschädliche Werbung.