Mutter nickt am Steuer ein – Baby überlebt Horror-Crash

Sekundenschlaf, Überschlag, 15 Meter Rutschpartie – und doch bleiben eine junge Mutter und ihr Baby wie durch ein Wunder unverletzt.

Eine 22-jährige Lenkerin und ihr vier Monate alter Säugling haben bei einem Verkehrsunfall in Tirol eine außergewöhnliche Glückssträhne erlebt. Die junge Frau war am Donnerstagmittag auf der B 186 (Ötztalstraße) in Richtung Talinneres unterwegs, als sie während einer Rechtskurve kurzzeitig einnickte.

Ihr Fahrzeug prallte daraufhin gegen die Betonleitwände, überschlug sich und kam erst nach 15 Metern im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand.

Unverletzt trotz Überschlag

Wie die Polizei mitteilte, blieben sowohl die Mutter als auch ihr kleiner Sohn bei dem Unfall trotz der Schwere des Crashs völlig unverletzt.