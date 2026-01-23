Gold-Fieber: Magische 5.000-Dollar-Marke zum Greifen nah

Edelmetalle auf Rekordkurs: Gold nähert sich der magischen 5.000-Dollar-Marke, während Silber mit einem Preissprung von 38 Prozent im laufenden Jahr glänzt.

Die Nachfrage nach Edelmetallen bleibt unter Investoren ungebrochen stark. Am Freitag erreichten Gold und Silber im frühen Handel neue Rekordwerte. Der Goldpreis stieg um bis zu 0,6 Prozent auf über 4.967 US-Dollar (4.243,12 Euro) pro Feinunze, was etwa 31,1 Gramm entspricht. Damit rückt die symbolisch bedeutsame 5.000-Dollar-Marke in greifbare Nähe. Parallel dazu nähert sich Silber der 100-Dollar-Schwelle – der Preis pro Feinunze kletterte am Morgen um bis zu 3,3 Prozent auf 99,38 Dollar.

In den ersten 16 Handelstagen des laufenden Jahres verzeichnete Gold bereits einen Wertzuwachs von knapp 15 Prozent. Diese Entwicklung folgt auf ein außergewöhnlich starkes Vorjahr, in dem das Edelmetall um 65 Prozent zulegte – der höchste jährliche Anstieg seit 1979.

Geopolitische Treiber

Als wesentliche Faktoren für die Preisrallye im vergangenen Jahr galten vor allem die zahlreichen weltweiten Konfliktherde. Auch 2026 treiben geopolitische Spannungen die Kurse nach oben. Marktexperten führen die jüngsten Kursgewinne hauptsächlich auf die angespannte Lage im Iran sowie auf Donald Trumps zwischenzeitliche Zolldrohungen gegen europäische Staaten im Grönland-Konflikt zurück.

Obwohl der US-Präsident diese Drohungen mittlerweile zurückgenommen hat, sorgte dies an den Edelmetallmärkten nur für eine kurzzeitige Atempause. Bereits am Donnerstag zogen die Notierungen im Tagesverlauf wieder deutlich an.

Silbers Höhenflug

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung bei Silber, das zuletzt noch stärkere Nachfrage als Gold verzeichnete. Der Silberpreis schoss 2025 um fast 150 Prozent nach oben und legte im laufenden Jahr weitere 38 Prozent zu.

Während Edelmetalle – insbesondere Gold – bei vielen Anlegern traditionell als sicherer Hafen in Zeiten politischer Unsicherheit gelten, profitiert Silber zusätzlich von seiner Bedeutung als wichtiger industrieller Rohstoff, der für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik und Energietechnik unverzichtbar ist.

