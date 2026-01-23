Tödliche Eisglätte: Autobahn wird zur Unfallhölle – 3 Menschen sterben

Eisglätte wird zur tödlichen Falle: Auf der A44 bei Paderborn forderte eine dramatische Unfallserie drei Menschenleben und hinterließ zahlreiche Verletzte.

Bei einer schweren Unfallserie auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen haben am Freitagmorgen drei Menschen ihr Leben verloren. Mindestens elf weitere Personen erlitten Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Unfälle nahe Paderborn auf glatter Fahrbahn. Der betroffene Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau blieb in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Brennender Sattelaufleger

Die Unfallserie begann mit einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Sattelaufleger, der mit Papier beladen war. Der Sattelaufleger geriet in Brand. Für den Fahrer des Lastwagens kam jede Hilfe zu spät – er konnte nicht rechtzeitig aus dem Führerhaus gerettet werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Kollisionen

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge kam es aufgrund der Eisglätte in beiden Richtungen zu insgesamt 17 weiteren Unfällen mit Personen- und Sachschäden.

Bei mindestens einem dieser Folgeunfälle kamen zwei weitere Menschen ums Leben.