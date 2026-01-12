Geopolitik treibt Goldpreis in die Höhe – Panikblase oder Mega-Chance?

Der Goldpreis verzeichnet einen überraschend rasanten Anstieg seit Jahresbeginn und übertrifft damit die Erwartungen von Marktexperten. Zwei zentrale Krisenherde treiben die aktuelle Edelmetall-Hausse an. Die zunehmenden Spannungen im Iran sowie wachsende Bedenken bezüglich der Autonomie der amerikanischen Zentralbank lassen die Goldnotierungen in neue Höhen steigen.

In der Nacht zum Montag erreichte der Preis für eine Feinunze Gold nahezu 4600 US-Dollar, bevor er leicht nachgab. Am frühen Morgen notierte das Edelmetall bei 4578 US-Dollar, was immer noch einem Plus von 1,5 Prozent entspricht.

Mit dieser Entwicklung steigert Gold seine Jahresperformance auf sechs Prozent. Im Vorjahr hatte der Goldpreis bereits um 65 Prozent zugelegt – der stärkste Anstieg seit 1979. Noch beeindruckender entwickelte sich Silber mit einem Wertzuwachs von fast 150 Prozent im vergangenen Jahr. Am Montag verteuerte sich eine Unze Silber um 4,5 Prozent auf 83,45 Dollar und näherte sich damit dem Ende 2025 erreichten Rekordniveau.

Iranische Krise

Marktteilnehmer begründen die aktuelle Preisrally bei Edelmetallen hauptsächlich mit der Lage im Iran. Branchenkenner bezeichnen den außergewöhnlichen Kursanstieg als „Panikblase“. Iranische Bürger tauschen aus Furcht vor einer Ausweitung der Proteste und einem weiteren wirtschaftlichen Niedergang ihre Landeswährung Rial verzweifelt gegen Gold ein. Wie Euronews berichtet, wird der Sachwert in Krisenzeiten wegen seiner hohen Liquidität und einfachen Transportierbarkeit besonders geschätzt.

Analysten verweisen beim Goldpreisanstieg zudem auf die zunehmenden Zweifel an der Unabhängigkeit der US-Notenbank. Der Konflikt zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und Notenbankchef Jerome Powell hat sich zuletzt verschärft: Powell wies strafrechtliche Untersuchungen gegen seine Person und eine mögliche Anklage als Versuch zurück, Einfluss auf die Arbeit der Federal Reserve zu nehmen. Nach seinen Angaben hat das US-Justizministerium der Fed Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht.

Fed-Konflikt

Dem Fed-Vorsitzenden wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der mehrjährigen Renovierung von Zentralbankgebäuden in Washington falsche Aussagen vor dem Senat gemacht zu haben. Powell interpretiert dies jedoch als Vorwand: „Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann – oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird.“

Die Notierungen für Gold und Silber profitieren zum Jahresauftakt zusätzlich von der gestiegenen politischen Unsicherheit nach dem US-Angriff auf das erdölreiche Venezuela. Edelmetalle – insbesondere Gold – fungieren für viele Investoren als sichere Anlageform in Zeiten politischer Instabilität.

Silber hat darüber hinaus als wichtiger industrieller Rohstoff Bedeutung, der für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen KI, Robotik und Energie benötigt wird.