Schwarz-Weiß im Weiß: Schönbrunns Pandas drehen komplett durch

Schwarze Flecken im weißen Winterwunderland: Die Pandas im Tiergarten Schönbrunn zeigen sich von ihrer verspielten Seite und tauschen Bambus gegen Schneevergnügen.

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien zeigen sich nicht nur die Eisbären begeistert vom Wintereinbruch – auch andere Bewohner genießen die verschneite Landschaft in vollen Zügen. Besonders das Panda-Pärchen scheint sich in der weißen Kulisse pudelwohl zu fühlen und wird offenbar an seine Heimat in den chinesischen Gebirgsregionen erinnert.

Die Bambusbären profitieren von ihrer besonderen Physiologie: Ihr kompakter Körperbau und die verhältnismäßig kurzen Gliedmaßen verringern den Wärmeverlust erheblich – eine Eigenschaft, die auch in ihrem natürlichen Habitat in den Bergwäldern Südostchinas überlebenswichtig ist.

Verspielte Winterfreude

An schneebedeckten Tagen legen die sonst eher gemächlichen Tiere ihre typische Routine aus Fressen und Ruhen beiseite. Stattdessen klettern sie ausgelassen auf schneebedeckten Baumstämmen herum und rollen vergnügt durch die weiße Pracht.

Wer genau hinschaut, erkennt im Schneespiel nur noch die charakteristischen schwarzen Augenflecken der Pandas.