AUA-Schreck über den Wolken: Flug muss plötzlich umkehren

Unerwartete Kehrtwende über den Wolken: Ein AUA-Flug musste wegen einer Triebwerksanzeige nach Wien zurückkehren. Die Landung verlief problemlos.

Ein Austrian Airlines Flug musste kurz nach dem Start wieder zum Wiener Flughafen zurückkehren. Grund dafür war eine technische Anzeige am Triebwerk, wie die Fluggesellschaft auf Nachfrage bestätigte. Die Sicherheitsmaßnahme diente dazu, eine gründliche Überprüfung durch das technische Personal zu ermöglichen.

Die Maschine des Fluges OS527 landete ohne Komplikationen in Wien. Für die betroffenen Fluggäste organisierte die Airline umgehend alternative Reisemöglichkeiten, wie das Luftfahrtportal Austrian Wings am Montag mitteilte.

Professionelles Vorgehen

Nach Einschätzung von Austrian Wings unterstreicht die Entscheidung der Cockpit-Crew, in Abstimmung mit den Technikern nach Wien zurückzukehren, den hohen professionellen Standard bei Austrian Airlines. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefährdung der Passagiere bestanden.

Das Flugzeug wurde nach der Landung vorübergehend aus dem Betrieb genommen.

Die Techniker der AUA untersuchen nun das betroffene Triebwerk.