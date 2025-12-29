Edelmetall-Wahnsinn: 180 Prozent Plus seit Januar – Silber auf Rekordkurs

Silber durchbricht historische 80-Dollar-Marke und erlebt eine Achterbahnfahrt. Das Edelmetall glänzt mit 180 Prozent Wertsteigerung seit Jahresbeginn.

Der Silberpreis erreichte in der Nacht zum Montag einen historischen Höchststand und überschritt erstmals die Marke von 80 US-Dollar pro Feinunze. Im Höchstpunkt kletterte die Notierung auf 84,01 Dollar, nachdem sie am Freitag noch knapp unter der 80-Dollar-Schwelle gelegen hatte. Allerdings setzten bis zum Montagmorgen Gewinnmitnahmen ein, wodurch der Kurs deutlich auf 75,19 Dollar zurückging.

Zu Jahresbeginn notierte Silber noch bei etwa 30 Dollar, bevor in der zweiten Jahreshälfte eine massive Aufwärtsbewegung einsetzte. Die Wertsteigerung beläuft sich mittlerweile auf mehr als 180 Prozent. Besonders im Dezember verzeichnete das Edelmetall einen außergewöhnlich starken Kursanstieg.

Treiber des Anstiegs

In den vergangenen Wochen entwickelte sich der Silberpreis deutlich dynamischer als Gold. Marktbeobachter führen dies auf Versorgungsengpässe in China zurück. Analysten verweisen zudem auf einen Nachholeffekt gegenüber dem Goldpreis. Ein weiterer Preistreiber ist die industrielle Bedeutung von Silber – der Rohstoff wird für die Elektromobilität, Solaranlagen und den Technologiesektor benötigt, der den Ausbau künstlicher Intelligenz vorantreibt.

Die jüngste Preisexplosion wird am Markt auch mit Äußerungen des US-Unternehmers Elon Musk in Verbindung gebracht. Der Milliardär hatte am Wochenende das Anlegerinteresse am Edelmetall weiter angeheizt. Auf einen Tweet zu chinesischen Exportbeschränkungen antwortete er: „Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt.“

Gold im Aufwind

Parallel dazu verfehlte Gold in der Nacht zum Montag nur knapp ein neues Allzeithoch. Zeitweise wurde die Feinunze bei 4.549,64 Dollar gehandelt – nur minimal unter dem am Freitag erreichten Rekordwert von 4.549,92 Dollar. Seit Jahresbeginn verzeichnet Gold einen Wertzuwachs von mehr als 70 Prozent und zählt damit zu den renditestärksten Anlageklassen. Das Edelmetall steuert auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu, als der Preis um 127 Prozent anstieg.

Beide Edelmetalle profitieren von den anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten. Zuletzt verschärften sich die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Nach Einschätzung von Experten des Finanzdienstleisters China Futures Ltd wird derzeit besonders stark auf Silber spekuliert. Der Hype um das knappe Angebot am Spotmarkt sei mittlerweile „etwas übertrieben“, so die Analysten.

Zusätzlichen Auftrieb erhalten die Edelmetallpreise durch die Aussicht auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank. Ein durch Zinssenkungen geschwächter Dollar macht die üblicherweise in Dollar gehandelten Edelmetalle für Käufer aus anderen Währungsräumen attraktiver.