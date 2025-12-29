Nordeuropa im Unwetter-Chaos: 125.000 Haushalte ohne Strom – 3 Tote

Ein weiterer Sturm-Todesfall erschüttert Schweden. Ein Mann im Alter von etwa 60 Jahren erlag seinen Verletzungen, nachdem er im Wald von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Die Polizei bestätigte den Vorfall am Sonntag. Damit steigt die Zahl der Sturmopfer in Schweden auf drei.

Bereits am Samstag verlor ein Mann nahe dem Skigebiet Kungsberget sein Leben durch einen umstürzenden Baum, während ein Mitarbeiter des Energieversorgers Hemab bei einem Einsatz tödlich verunglückte. Die Versorgungslage bleibt angespannt – in Schweden warten mindestens 40.000 Haushalte auf die Wiederherstellung der Stromversorgung, in Finnland sogar 85.000.

Nach Einschätzung der Energieunternehmen werden die Reparaturarbeiten mehrere Tage in Anspruch nehmen. Für die nördlichen Regionen Schwedens hat die Wetterbehörde Warnungen herausgegeben. Die Unwetterfront sorgte in beiden nordischen Ländern für weitreichende Stromausfälle.

Verkehr lahmgelegt

Auch der Luftverkehr wurde beeinträchtigt: Am Flughafen im nordfinnischen Kittilä musste der Betrieb eingestellt werden, nachdem heftige Windböen ein Passagierflugzeug sowie eine kleinere Maschine von der Landebahn abgedrängt hatten. Verletzt wurde bei diesen Vorfällen glücklicherweise niemand.

Die extremen Wetterbedingungen beeinträchtigen auch das öffentliche Leben. Ein Augenzeuge, der sich derzeit in Bergen in Norwegen aufhält, beschrieb die Situation dem Medium „20 Minuten“ so: „Seit wir am Samstag angekommen sind, ist es ununterbrochen am Schneien. Es ist kalt und windig.

Am Sonntag durften wir nicht einmal die Stadt verlassen aufgrund des Schneesturms.“