Gletscher-Drama: 17 Skifahrer stundenlang in eisiger Höhe gefangen

Am Hintertuxer Gletscher in Tirol kam es am Sonntagnachmittag zu einem Zwischenfall, als der 3er-Sessellift „Schlegeis“ aufgrund eines technischen Defekts ausfiel. Insgesamt 17 Personen mussten aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Wie die Tiroler Polizei mitteilte, verlief die Rettungsaktion erfolgreich – bis 18:00 Uhr waren alle Betroffenen wohlbehalten geborgen.

Erschwerte Rettungsbedingungen

Die Wetterbedingungen erschwerten den Einsatz erheblich. Wegen starker Windböen musste auf eine Rettung per Hubschrauber verzichtet werden. Stattdessen führten Einsatzkräfte der Bergrettung Tux gemeinsam mit Mitarbeitern der Zillertaler Gletscherbahn eine terrestrische Evakuierung durch.