Früher verspottet wegen des Aussehens, heute kaum zu erkennen (FOTO)

Celine Centino aus der Schweiz (28) entschied sich dafür, den langjährigen Beleidigungen, die sie auf Kosten ihres Aussehens erlitten hatte, ein Ende zu setzen, und schaffte es mit einer Reihe von Schönheitsoperationen, ihren Look bis zur Unkenntlichkeit zu verändern.

Leider oder glücklicherweise (je nachdem, wen Sie fragen), kann die Schönheitschirurgie heute die Identität einer Person vollständig verändern. Die heutige Welt ist voll von Mädchen, die süchtig nach ästhetischen Eingriffen sind, auch wenn sie keinen Grund dazu haben. Viele von ihnen können mit nur Make-up eine unglaubliche Verwandlung erreichen, aber diese Geschichte ist definitiv ein Fall, in dem das Mädchen wieder ein Foto für ihren Ausweis machen müsste.

Wie das Portal Mondo berichtet, handelt es sich bei Celine Centino um ein Mädchen, das wegen seines Aussehens sein ganzes Leben lang unter Beleidigungen litt. Sie sagte den ausländischen Medien, dass sie jedes Mal weinte, wenn sie in den Spiegel schaute, und dass sie jeden Tag Beschimpfungen von Gleichaltrigen erhalten habe.

Man nannte sie „Müll“ und sagte, dass sie wie ein Mann aussehe und eine „ekelhafte Nase“ habe.

Aufgrund ihres Aussehens war sie allein und hatte niemanden, mit dem sie sich treffen konnte, und deshalb beschloss Selin irgendwann, mit der Schule aufzuhören. Schon als junge Frau entschied sie sich, einen Schönheitschirurgen aufzusuchen. Im Alter von 19 Jahren hatte sie eine Nasenkorrektur, drei Brustoperationen und andere Eingriffe folgten – Hautstraffung um die Augen, Lippenfüller, Botox und wenn zu allem erstklassiges Make-up hinzugefügt wird, das war’s.

Obwohl sie ihre Augen jetzt am meisten liebt, ist sie mit ihrem Aussehen immer noch nicht zufrieden. Das bedeutet, dass die Operationen noch nicht abgeschlossen sind. Sie hatte letztes Jahr eine Hinternoperation und plant nun, ihre Brüste etwas verkleinern zu lassen. Sie prahlte damit, dass Männer sie mehr denn je ansprechen.

Wenn Sie sich ihre Fotos ansehen, werden Sie verstehen, warum dies die Transformation des Jahres 2022 ist.

Wie Celine selbst zugab, hat sie auch Filler an Wangen, Kinn, Kiefer und unter den Augen. Sie hat immer Geld gespart, weil sie nie in Clubs gegangen ist und nicht die neuesten Klamotten gekauft hat, um so viel wie möglich für die gewünschte Operation zu sparen. Selin arbeitet als Friseurin und lässt sich alle sechs Monate die Haare machen.