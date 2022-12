Zwischen siebzehn und achtundzwanzig war sie ständig schwanger (VIDEO)

Die attraktive TikTokerin teilte mit ihren Followern ihre unglaubliche Lebensgeschichte, dass sie es geschafft hat, neun Kinder großzuziehen. Alles begann mit siebzehn Jahren.

In dem von ihr veröffentlichten Video zeigte sie, dass ihre Kinder inzwischen erwachsen sind und sie bis zu ihrem 28. Lebensjahr neun Kinder zur Welt gebracht hat. Der Clip wurde 14,2 Millionen Mal angesehen und 1,3 Millionen Nutzern gefiel er.

Wie diese TikTokerin erklärte, war sie seit ihrem siebzehnten Lebensjahr fast jedes Jahr schwanger und hat zweimal eine Schwangerschaft übersprungen. Sie erzählte, dass sie 2001 mit nur 17 Jahren ihren ersten Sohn bekam, mit 19 ihre erste Tochter und mit 20 ihren zweiten Sohn. Sie bekam ihren dritten Sohn im Alter von 21 Jahren und ihren vierten Sohn im Alter von 22 Jahren. Mit 24 bekam sie wieder eine Tochter, mit 25 wieder einen Sohn, mit 26 eine weitere Tochter und schließlich mit 28 einen weiteren Sohn, der erst wenige Monate alt ist.

Was beim Betrachten dieses Videos besonders auffällt, ist das Auftreten dieser jetzt schon 40-jährigen äußerst attraktiven Mutter. All ihre Follower gaben ihr, neben respektvollen Worten für eine so große Familie und dem Mut, so viele Kinder großzuziehen, große Anerkennung für den tollen Auftritt.

“Wundervolle Familie. Du siehst toll aus“, „Du bist eine tolle Frau! Ich habe so viel Respekt vor dir. Ich finde es sogar zu zweit schwer…“, „Wow, die sehen aus wie deine Brüder und Schwestern“, sind nur einige der Kommentare von ihren Followern.