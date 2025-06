G7-Gipfel: Ronaldo schickt Trump geheime Friedensbotschaft

Mit einem signierten Trikot und einer handschriftlichen Friedensbotschaft überrascht Fußballstar Cristiano Ronaldo den Ex-Präsidenten Donald Trump beim G7-Gipfel.

Cristiano Ronaldo übermittelte eine Friedensbotschaft an den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Auf einem Trikot, das über den Chef des Europäischen Rates, Antonio Costa, beim G7-Gipfel in Kanada an Trump übergeben wurde, hinterließ der Fußballstar die handschriftliche Nachricht: „An den US-Präsidenten Donald Trump. Wir spielen für den Frieden.“

Symbolische Geste

Die symbolische Geste des portugiesischen Nationalspielers erfolgte vor dem Hintergrund der angespannten Lage zwischen Israel und Iran. Trump ließ sich anschließend mit Ronaldos Landsmann fotografieren. Der 40-jährige Stürmer, der seinem Team kürzlich zum Sieg in der Nations League verhalf, befindet sich derzeit in der Saisonpause.

Trumps positive Reaktion

Der ehemalige US-Präsident zeigte sich sichtlich erfreut über die Geste des Fußballstars. Trump präsentierte das Portugal-Trikot vor laufenden Kameras und kommentierte Ronaldos Friedensbotschaft mit den Worten: „Oh! Das gefällt mir! Spielen für den Frieden.“

In seiner Reaktion bezeichnete er das Geschenk als „großartig“ und lobte die Botschaft ausdrücklich.

Ronaldos Engagement für den Frieden

Für den portugiesischen Superstar ist es nicht das erste Mal, dass er sich für Frieden einsetzt. Ronaldo hat sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich gegen Gewalt ausgesprochen, insbesondere im Zusammenhang mit internationalen Konflikten wie dem Gaza-Krieg.

