Geheimplan: So soll Österreich wieder alles öffnen

Grüner Pass, FFP2-Maskenpflicht, sowie Sicherheitskonzepte – so soll Österreich im Mai alles wieder öffnen. Ein konkretes Datum kursiert bereits, fixiert wird es Ende dieser Woche.

Bereits letzten Freitag haben die Landeshauptleute ein Datum für das Aufsperren in Österreich bekannt gegeben – das verlängerte Christi-Himmelfahrts-Wochenende. Dieses ist am 13.Mai 2021. Es hänge alles von den Infektionszahlen ab. Fakt ist, so Bundeskanzler Sebastian Kurz: “Mein Ziel ist es, dass wir Mitte Mai Öffnungsschritte setzen können – in allen Bereichen.”

Fest steht nur, dass aus allen Branchen Bereiche gleichzeitig wieder den Betrieb aufnehmen dürfen. Also von Kultur, Tourismus, über Gastronomie bis hin zum Sport. Outdoor-Events (mit strikter Personenanzahl, den Länderchefs schwebt 3.000 vor) werden es dann naturgemäß einfacher haben als jene in geschlossenen Räumen (angepeilte Grenze: 1.500 Personen). In Lokalen dürften outdoor und indoor wieder aufsperren, dafür muss die Nachtgastronomie noch mindestens einen Monat länger zu bleiben.

“Denn damit können wir viele Menschen endlich wieder in Beschäftigung bringen und vor allem bringt es für uns alle endlich wieder mehr Lebensqualität.”, so Kurz. Warum die Bundesregierung jetzt nicht voreilig sein möchte, erklärt Kurz so: “Das Aufsperren muss überall natürlich mit Vorsicht geschehen und mit Sicherheitskonzepten, insbesondere dem Testen, verbunden sein.” Dafür sollen auch sogenannte Wohnzimmer-Tests (mit QR-Code und Videobeweis) zugelassen werden. Auch die Wirtschaftskammer will “sicheres Öffnen möglich machen”.

Grüner Pass:

“Die größte Testmotivation heißt Wirtshaus, die größte Impfmotivation Urlaub” – erläuterte ein Landeschef aus dem Westen die Situation letzte Woche. Sollte ein Abänderungsantrag bis Mai im Parlament durchgewunken werden, soll das große Aufsperren Österreichs bereits mit dem Grünen Pass umgesetzt werden. Zutritt zum Lokal, in die Oper oder ins Hotel. ist nur mit grünem Status möglich. Den erlangen Geimpfte, Genesene, sowie Getestete. Negative PCR-Tests können eine 72 Stunden Gültigkeit haben und negative Antigen-Tests 48 Stunden.

Massenhaft Tests nur bis Sommer:

Genauere Details werden Ende der Woche noch in der Öffnungskommission zwischen Vertretern von Bund, Ländern und den Sozialpartnern beschlossen. Erst dann wird die Regierung ein fixes Aufsperrdatum ankündigen. “Das Setzen auf die FFP2-Maske und das intensive Testen sind der Grund, warum wir besser als viele Nachbarländer durch diese dritte Welle gekommen sind. Wir werden bis zu einer breiten Durchimpfung daran festhalten.”, erklärt Kurz. Wenn viele Österreicher im Juli geimpft sind, so soll das strenge Test-Regime zurückgefahren werden.