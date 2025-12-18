Goldene Kulisse, kühles Herz: Melania verpasst Trumps Triumph

Vergoldete Räume, knappe Telefonate und ein 40-Millionen-Dollar-Budget – Melania Trump inszeniert ihre Rückkehr ins Weiße Haus als glamouröses Filmprojekt.

Mit goldenem Wasserhahn, knappem Telefonat und reichlich Glamour präsentiert sich Ex-First-Lady Melania Trump im neu veröffentlichten Trailer zur Dokumentation “Melania” von Amazon MGM Studios. Eine markante Szene zeigt die 55-Jährige in einem prunkvoll vergoldeten Raum, wie sie Donald Trump telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. Als er nachfragt, ob sie seine Ansprache verfolgt habe, entgegnet sie nüchtern: “Habe ich nicht, ich werde es in den Nachrichten sehen.”

Der Film verspricht laut 20 Minuten einen “beispiellosen Einblick” in die 20 Tage vor der Amtseinführung ihres Ehemanns Donald Trump (79) im Jänner 2025. Die ehemalige First Lady möchte bisher kaum gezeigte Facetten ihrer Persönlichkeit enthüllen – inklusive einer gehörigen Portion Selbstironie. Als Mitproduzentin des Projekts demonstriert Melania, dass sie ihr öffentliches Image mit Gelassenheit betrachtet.

Unter der Leitung von Regisseur Brett Ratner dokumentiert der Film ihre Vorbereitungen für die Rückkehr ins Weiße Haus.

Die Kamera begleitet Melania beim Besteigen der Air Force One, bei diplomatischen Empfängen und während der minutiösen Planung der Amtseinführungsfeierlichkeiten.

Exklusives Filmmaterial

Ihr charakteristischer Stil – Sonnenbrillen und High Heels – wird dabei prominent inszeniert und entwickelt fast eigenständigen Charakter. Amazon MGM kündigt zudem “exklusives Filmmaterial von wichtigen Besprechungen und privaten Gesprächen” an.

“Jeder will es wissen, also hier ist es”, erklärt Melania Trump im Vorschauclip. Medienberichten zufolge investierte Amazon rund 40 Millionen Dollar in das Projekt. Der Film kommt am 30. Jänner 2026 in die US-Kinos und wird anschließend auf Prime Video verfügbar sein.

Variety berichtet, dass ergänzend eine dreiteilige Dokumentarserie geplant ist, die Melanias Leben zwischen dem Trump Tower in New York, Mar-a-Lago und Washington D.C. beleuchtet. Die Dokumentation unterstreicht die enge Verflechtung zwischen der Trump-Familie und führenden Technologieunternehmen.

Ratners Comeback

So zählte Amazon-Gründer Jeff Bezos zu den prominenten Gästen bei Donald Trumps Amtseinführung in Washington. Bemerkenswert ist zudem: Regisseur Brett Ratner (“Rush Hour”) war nach Vorwürfen unangemessenen Verhaltens im Jahr 2017 weitgehend aus Hollywood verschwunden.

Mit dem Melania-Projekt feiert er sein Comeback in der Filmbranche.

Brancheninformationen zufolge soll Ratner demnächst den vierten Teil der “Rush Hour”-Reihe für Paramount inszenieren – ein Vorhaben, für das sich Donald Trump persönlich eingesetzt haben soll.