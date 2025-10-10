Gratis-Schutz ab 60: Zwei neue Impfungen kommen in Österreich

Ab November werden die Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken für Personen ab 60 Jahren sowie für jüngere Menschen mit erhöhtem Risiko kostenfrei angeboten. Diese Erweiterung des bestehenden Gratis-Impfprogramms, das bereits Schutzimpfungen gegen Influenza, Covid-19 und HPV umfasst, gab Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Die neuen Impfstoffe werden direkt in Arztpraxen zur Verfügung stehen.

Gesundheitliche Vorteile

Schumann erklärte, dass die Gürtelrose-Impfung einer Reaktivierung der Windpocken entgegenwirkt und dadurch chronische Schmerzverläufe verhindert. Dies führe zu weniger Krankenstandstagen und entlaste gleichzeitig das Gesundheitssystem. Die Pneumokokken-Impfung schütze vor bakteriellen Lungenentzündungen, die besonders bei schweren Verläufen eine hohe Sterblichkeit aufweisen können.

„Also Impfungen sind medizinisch sinnvoll und volkswirtschaftlich effizient und jeder Euro, den wir hier investieren, spart hohe Folgekosten.“, betonte die Gesundheitsministerin.