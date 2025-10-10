Blutige Eskalation in Favoriten: 25-Jähriger kassiert Schläge ins Gesicht

Erst Faustschlag, dann Messerdrohung: Eine Auseinandersetzung in Wien eskaliert. Das verletzte Opfer wird nun selbst zum Beschuldigten.

Bei einer Auseinandersetzung schlug ein bislang nicht identifizierter Mann einem 25-Jährigen ins Gesicht. Das Opfer reagierte, indem es ein Messer zückte und damit den Angreifer bedrohte. Nach einer kurzen Suchaktion konnten die Einsatzkräfte den 25-Jährigen ausfindig machen.

Schwere Verletzungen

Er musste mit erheblichen Verletzungen in ein Spital eingeliefert werden und wurde wegen des Tatbestands der gefährlichen Drohung zur Anzeige gebracht. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, waren die Beteiligten bereits nicht mehr vor Ort anzutreffen.

Die Polizei fahndet weiterhin nach dem unbekannten Täter, der die Auseinandersetzung begonnen hatte.