Historisches WM-Finale! – U17 spielt um 17:00 – nicht verpassen!

Sieben Spiele, sieben Siege, nur zwei Gegentore – Österreichs U17-Fußballer stehen sensationell im WM-Finale. Gegen Portugal winkt der historische Triumph.

Während die Herren-Nationalmannschaft Österreichs bereits ihr Ticket für die WM 2026 gelöst hat, steht die rot-weiß-rote U17-Auswahl unmittelbar vor dem ganz großen Wurf. Sensationell haben sich die ÖFB-Junioren bis ins Finale der U17-Weltmeisterschaft vorgekämpft. Die Gruppenphase meisterten sie makellos mit drei Siegen aus drei Partien, ehe sie in der K.o.-Runde nacheinander Tunesien, England, Japan und Italien aus dem Weg räumten – allesamt ohne Gegentor.

In sieben Turnierspielen musste Österreich lediglich zwei Gegentreffer hinnehmen und ist als einziges Team noch ungeschlagen. Die beeindruckenden Statistiken sprechen eine klare Sprache: Die ÖFB-Auswahl präsentiert sich als stärkste Mannschaft des Turniers und geht als Favorit ins Endspiel. Besonders herausragend agiert Johannes Moser, der normalerweise für den FC Liefering aufläuft. Mit bereits acht Treffern führt er die Torschützenliste deutlich an – zwei Tore mehr als sein erster Verfolger Anisio Cabral vom Finalgegner Portugal.

⇢ U17-WM: Österreichs Torjäger im Visier internationaler Scouts



Portugals Finalweg

Im Finale wartet nun die portugiesische Auswahl, die sich in der K.o.-Phase gegen Belgien, Mexiko, die Schweiz und zuletzt Brasilien durchsetzen konnte. Gegen die Selecao setzten sich die Portugiesen erst im Elfmeterschießen durch. Hier alle Informationen zur TV-Übertragung des U17-WM-Finales Österreich gegen Portugal, inklusive Sendezeit, Kommentatoren und Ausgangslage.

Während die Spiele der österreichischen A-Nationalmannschaft im Fußball-TV-Programm standardmäßig von ORF und ServusTV übertragen werden, existiert für die U-Mannschaften des ÖFB keine feste Regelung. Das U17-WM-Finale zwischen Österreich und Portugal wird am Donnerstag, den 27. November, um 17:00 Uhr live auf ORF 1 und Sky Sport Austria zu sehen sein. Die Free-TV-Übertragung im ORF beginnt um 16:30 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff.

⇢ U17-Sensation elektrisiert Österreich – ORF überträgt heute WM-Finale in Doha



TV-Übertragungen

Daniel Warmuth wird das Endspiel in Katar live kommentieren. Im Pay-TV konnten Fans bereits alle Begegnungen der ÖFB-Junioren auf Sky verfolgen. Auch das Finale überträgt Sky Sport Austria live. Die Vorberichterstattung startet um 16:45 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport Austria 8.

Beginn: 16:30 Uhr

Sender: ORF 1

Experte: Roman Mählich

Kommentator: Daniel Warmuth

Auch deutsche Zuschauer können das U17-WM-Finale zwischen Österreich und Portugal live verfolgen, allerdings ausschließlich bei Sky ab 16:45 Uhr. Dort kommentiert Luca Kielhauser, während Martin Stranzl als Experte fungiert. Die Übertragung des Endspiels ist nicht nur im österreichischen Free-TV verfügbar.

Auch ORF ON zeigt das Finale im kostenfreien Stream. Zusätzlich bietet Sky sowohl in Österreich als auch in Deutschland auf seiner Website jeweils einen kostenlosen Livestream an.