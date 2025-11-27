U17-Sensation elektrisiert Österreich – ORF überträgt heute WM-Finale in Doha

Fußballfieber in Österreich: Das U17-Nationalteam elektrisiert die Massen und bricht TV-Rekorde. Nun steht das große Finale gegen Portugal bevor.

Das U17-Team des ÖFB schreibt österreichische Fußballgeschichte mit bemerkenswerter Reichweite: Der Halbfinal-Triumph gegen Italien lockte am 24. November 2025 bis zu 388.000 Zuschauer vor die TV-Geräte. Durchschnittlich verfolgten 304.000 Fans die zweite Spielhälfte bei einem Marktanteil von 30 Prozent, wobei die jüngeren Zielgruppen mit jeweils 34 Prozent sogar noch stärker vertreten waren. Nun wartet im Khalifa International Stadium von Doha das große Finale auf Moser und seine Teamkollegen.

⇢ U17-WM: Österreichs Torjäger im Visier internationaler Scouts



Finale live im ORF

ORF 1 überträgt das Endspiel gegen Portugal am Donnerstag, dem 27. November, ab 16.30 Uhr live. Am Mikrofon sitzen erneut die bewährten und hoffentlich glückbringenden Kommentatoren Daniel Warmuth und Roman Mählich.

Für umfassende Begleitung des Turniers sorgt das multimediale Angebot von sport.ORF.at, dem ORF-Fußball-Special sowie ORF ON mit Live-Streams der TV-Übertragungen, aktuellen Informationen zum Turnierverlauf und einem detaillierten Tabellenteil.

Auch der ORF TELETEXT liefert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführliche Informationen zum Turnier.