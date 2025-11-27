AMS greift ein: Selbständigen-Boom überrollt Österreichs IT-Branche

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren viele Bereiche unseres Lebens verändert. Besonders im Arbeitsmarkt sind die Auswirkungen deutlich zu spüren. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, selbständig zu arbeiten und ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Neue Arbeitsformen

Der Trend zur Selbständigkeit zeigt sich besonders stark in der IT-Branche. Seit dem Jänner dieses Jahres haben sich laut Statistik über 5.000 Fachkräfte mit eigenen Unternehmen am Markt positioniert. Das Arbeitsmarktservice (AMS) bietet mittlerweile spezielle Programme an, um diesen Übergang zu unterstützen.

Die Anmeldung eines Gewerbes ist heute einfacher denn je. Nach einem Besuch beim Meldeamt und der Erledigung einiger Formalitäten kann man innerhalb weniger Tage starten. Experten empfehlen jedoch, sich vorab gründlich über steuerliche Verpflichtungen zu informieren.

Digitale Nomaden

Ein weiterer Trend sind die sogenannten digitalen Nomaden. Diese Gruppe arbeitet ortsunabhängig und nutzt die Möglichkeiten der vernetzten Welt. In Österreich hat sich besonders Wien als Hotspot für diese neue Arbeitsform etabliert.

Die Herausforderungen bleiben jedoch bestehen. Soziale Absicherung und langfristige Karriereplanung sind Themen, mit denen sich viele Selbständige auseinandersetzen müssen.

Branchenverbände fordern daher bessere Rahmenbedingungen für die neue Arbeitswelt.