Hofstädter-Rückruf: Schweinefleisch mit falscher Haltbarkeit im Umlauf

Billa ruft zwei Hofstädter-Produkte wegen fehlerhafter Haltbarkeitsangabe zurück. Betroffen sind “Hofstädter Strohwohl Schwein” in den Varianten Steakwürfel für Fondue sowie Minischnitzel für Raclette. Auf diesen Artikeln wurde ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt – statt des korrekten 15.12.2025 wurde irrtümlich der 25.12.2025 angegeben.

Der Lebensmittelhändler weist darauf hin, dass die Haltbarkeit der Produkte nach dem 15.12.2025 nicht mehr gewährleistet werden kann. Laut Verein für Konsumenteninformation (VKI) wird daher vom Verzehr nach diesem Datum abgeraten. Sämtliche betroffenen Waren wurden bereits aus dem Verkauf genommen.

Rückgabemöglichkeiten

Kunden, die eines dieser Produkte bereits gekauft haben, können die Artikel ohne Kaufbeleg in jeder Billa-Filiale zurückgeben. Für Fragen steht der Billa-Kundenservice werktags von 7:15 bis 19:30 Uhr und samstags von 7:15 bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0800 828 700 zur Verfügung.

Alternativ ist der Kundenservice auch per E-Mail unter kundenservice@billa.at erreichbar.