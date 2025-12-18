Kardiologen warnen: Neue Nikotin-Epidemie rollt auf Europa zu

Hinter der Fassade vermeintlich harmloser Alternativen lauert die gleiche Gefahr: Nikotin schädigt Herz und Gefäße – egal ob aus E-Zigarette, Beutel oder Shisha.

Die Illusion der harmlosen Alternative

E-Zigaretten und Nikotinbeutel werden oft als unbedenkliche Alternativen zur klassischen Zigarette wahrgenommen. Doch diese Annahme ist gefährlich falsch, wie aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen belegen. “Kein nikotinhaltiges Produkt ist unbedenklich für Blutgefäße oder Herz”, betont eine Mitteilung zum kürzlich im “European Heart Journal” veröffentlichten Bericht der European Society of Cardiology (ESC). Professor Thomas Münzel vom Universitätsklinikum Mainz, einer der Hauptautoren, fordert ein Ende der Erzählung vom vermeintlich sicheren Nikotin.

Der europäische Kardiologenverband ESC warnt eindringlich: Nikotin schädigt Herz und Blutgefäße – unabhängig davon, ob es durch E-Zigaretten, Nikotinbeutel, Shishas oder herkömmliche Zigaretten aufgenommen wird. Dies belegt eine umfassende Analyse der gesamten Fachliteratur zur Schädlichkeit nikotinhaltiger Produkte. “Bei sämtlichen Produkten zeigen sich durchweg erhöhte Blutdruckwerte, Gefäßschäden und ein gesteigertes Risiko für Herzerkrankungen”, erläuterte Münzel. “Unsere Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass bereits Nikotin allein, ohne die zahlreichen giftigen Verbrennungsprodukte, Teer oder freien Radikale aus dem Zigarettenrauch, Schäden am Herz-Kreislauf-System verursacht.”

Die Wissenschaftler räumen ein, dass die Langzeitwirkungen neuerer Nikotinprodukte noch nicht vollständig erforscht sind. Weitere Untersuchungen seien notwendig, um die Auswirkungen umfassend zu verstehen. Eine zusätzliche Herausforderung für die Forschung stellt der parallele Konsum verschiedener Produkte dar, was die Zuordnung spezifischer Wirkungen erschwert.

Gefahr für Jugendliche

In ihrem Bericht alarmieren die Experten über den drastischen Anstieg des Konsums von E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinbeuteln, besonders unter jungen Menschen. “Europa benötigt dringend einheitliche Regelungen für sämtliche Nikotinprodukte, vorrangig zum Schutz Jugendlicher”, mahnt Münzel. “Ohne sofortiges Handeln Europas droht uns die größte Nikotinsuchtwelle seit den 1950er-Jahren.”

Laut dem Expertenbericht sind E-Zigaretten und Nikotinbeutel keine effektiven Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung. Vielmehr fungieren sie als Einstiegsprodukte und führen häufig zum parallelen Konsum mit herkömmlichen Zigaretten. Drei von vier jungen Erwachsenen, die E-Zigaretten nutzen, waren zuvor Nichtraucher. Regulatorische Lücken, aggressive Marketingstrategien in sozialen Medien sowie attraktive Geschmacksrichtungen wie Mango oder Zuckerwatte verstärken das Suchtpotenzial.

ESC-Präsident Thomas Lüscher von den Royal Brompton & Harefield Hospitals in London betont, dass der Wechsel von Zigaretten zu E-Zigaretten oder Nikotinbeuteln keine wirksame Schadensminderung darstellt, sondern lediglich eine Veränderung der Suchtmechanismen. “Politisches Handeln ist jetzt erforderlich”, fordert er nachdrücklich.

Konkrete Maßnahmen

Der Kardiologenverband empfiehlt konkrete Maßnahmen: ein Verbot von Aromastoffen, Einschränkungen für Werbung in sozialen Medien sowie eine effektive Besteuerung. Die Einbeziehung von E-Zigaretten und Tabakerhitzern in alle Nichtraucherschutzgesetze sei keine Option mehr, sondern unverzichtbar zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Obwohl E-Zigaretten im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten weniger krebserregende Stoffe freisetzen, sind sie keineswegs harmlos. Die durch Nikotin verursachten Erkrankungen führen laut den Experten jährlich zu Hunderten Milliarden Euro an Gesundheitskosten und Produktivitätsverlusten. Allein in Europa übersteigen die jährlichen Kosten 300 Milliarden Euro.

Auch Passivkonsum birgt erhebliche Gefahren: Die Exposition gegenüber Rauch oder Aerosolen von E-Zigaretten, Wasserpfeifen und erhitztem Tabak verursacht Gefäßschäden selbst bei unbeteiligten Personen.

ESC-Präsident Lüscher fasst zusammen: “Die wissenschaftlichen Belege sind eindeutig. Nun liegt es in der Verantwortung der Gesetzgeber, die Bevölkerung, insbesondere Kinder, vor einer neuen Epidemie von Sucht und Krankheit zu schützen.”