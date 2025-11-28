Hund mit 13 Jahren “entsorgt” – Familie wollte jüngeres Modell

Weil er alle vier Stunden Gassi muss, sollte der 13-jährige Havaneser Snoopy ins Tierheim. Seine Familie hatte bereits einen jüngeren Ersatz angeschafft.

Der 13-jährige Havaneser Snoopy blickt verwirrt in eine ungewisse Zukunft. Seine ungarischen Besitzer wollten ihn in einem Tierheim abgeben – mit der Begründung, dass der betagte Vierbeiner sie mit seinem regelmäßigen Bedürfnis, alle vier Stunden Gassi zu gehen, störe. Die Familie hatte sich bereits einen jüngeren Hund angeschafft, für den Snoopy nun weichen sollte.

Die Leiterin der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe, Johanna Stadler, reagierte umgehend und entsandte einen Mitarbeiter, um den rund 300 Kilometer entfernten Hund abzuholen. Ihr Handeln begründete sie mit ernster Sorge: “Die Stadt Wien nimmt in ihrem Tierheim in Wien-Donaustadt leider nur ausgesetzte oder beschlagnahmte Tiere auf und ich hatte daher Angst, dass die Halter ihn aussetzen oder gar töten lassen, wenn ihn niemand aufnimmt. Wir haben schon so viel erlebt, auch die Euthanasie ungewollter gesunder Hunde, obwohl dies natürlich verboten ist.”

Verdächtige Umstände

Vor Ort entwickelte sich die Situation jedoch anders als erwartet. Der Mitarbeiter der Pfotenhilfe erhielt keinen Zutritt zur Wohnung, in der sich offenbar mindestens ein weiterer Hund befand. Dies weckte bei der Organisation den Verdacht auf mögliche tierschutzwidrige Zustände, weshalb sowohl das Veterinäramt als auch die Tierschutzombudsstelle eingeschaltet wurden.

Neue Hoffnung

Die Pfotenhilfe zeigt sich besorgt über die Einstellung der ehemaligen Besitzer: “Wenn jemand ein fühlendes Lebewesen wie ein altes Auto behandelt, dass man gegen ein neues eintauscht, ist ihm alles zuzutrauen.” Der Havaneser leide emotional unter der Trennung, sei “völlig verwirrt und weint sehr viel”. Trotz seines Wohlbefindens auf dem Tierschutzhof könne die Organisation keine Familie ersetzen.

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer für Snoopy – bereits am Montag wird eine Familie aus Niederösterreich mit Havaneser-Erfahrung erwartet, die Interesse an einer Adoption bekundet hat.