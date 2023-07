Ivana Knöll und Shaquille O’Neal: Unvergesslicher Abend auf Mykonos

Ivana Knöll, die für ihren leidenschaftlichen Enthusiasmus bei Fußballspielen bekannt ist, hat sich gerade eine wohlverdiente Auszeit auf der griechischen Insel Mykonos gegönnt.

Dort verbrachte sie einen unvergesslichen Abend gemeinsam mit dem ehemaligen Basketball-Superstar Shaquille O’Neal in einem angesagten Nachtclub.

In einem ihrer neuesten Social-Media-Beiträge machte Knöll eine amüsante Bemerkung darüber, dass der über zwei Meter große O’Neal kaum auf das Bild passt. Dies lag weniger an Knöll begrenzten Fotografiefähigkeiten als vielmehr an der imposanten Statur von O’Neal.

Die Nacht im Nachtclub war nicht nur eine Gelegenheit zum Feiern, sondern auch für Knöll, um kurze Videoclips von O’Neal aufzunehmen, wie er das begeisterte Publikum vom Podium aus grüßte.

Vor ihrer aktuellen Auszeit auf Mykonos entspannte sich Knöll unter der strahlenden Sonne Ibizas, wo sie ein herzerwärmendes Foto mit dem norwegischen Fußballprofi Erling Braut Haaland teilte. Auf dem Bild waren beide voller Freude zu sehen und trugen Sonnenbrillen.

Dieser Beitrag löste eine Welle positiver Kommentare von Fans aus, die Haaland als glücklichen Mann betrachteten, der das Vergnügen hatte, die charismatische Knöll auf Ibiza zu treffen.