Junge Frau hat Ketchup-Phobie und muss immer weinen

Charlie Everett, eine 18-jährige Kellnerin aus Großbritannien, hat kürzlich öffentlich zugegeben, dass sie eine ungewöhnliche und komplexe Angst vor Ketchup hat. Obwohl sie in einem Pub arbeitet und regelmäßig mit Lebensmitteln und Saucen umgeht, stellt die bloße Sicht oder Berührung von Ketchup für sie eine beängstigende Herausforderung dar. Die Angst ist so stark, dass sie sogar schon einmal in Tränen ausbrach. Die Geschichte von Charlie hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt und wirft Fragen darüber auf, wie Phobien unser tägliches Leben beeinflussen können.

Charlie Everett hat erklärt, dass sie keine konkrete Erklärung dafür hat, woher ihre Angst vor Ketchup stammt. „Seit ich denken kann, habe ich Angst davor. Ich kann mich nicht in der Nähe einer Flasche aufhalten. Das fühlt sich komisch an. Oft muss ich den Raum verlassen, wenn jemand Ketchup isst.“

Obwohl Charlie Everett als Kellnerin in einem Pub arbeitet und täglich mit Ketchup in Berührung kommt, hat sie laut eigener Aussage die berühmte Sauce noch nie probiert und plant dies auch „nie zu tun“. Der Geruch allein reicht aus, um sie abzuschrecken und ihre Phobie zu verstärken.

„Gang mit dem Ketchup“ wird vermeidet

Als Kellnerin in einem Londoner Pub hat Charlie Everett regelmäßig mit Kunden zu tun, die Ketchup zu ihrem Essen bestellen. Die Herausforderung dabei ist jedoch für sie eine komplexe und beängstigende Angelegenheit. Bei einem Vorfall, bei dem sie eine Schüssel Ketchup auf ihre Schuhe verschüttete, brach sie sogar in Tränen aus. Ihr Chef musste sie trösten und ihr helfen, sich zu beruhigen.

Meine Mutter ist ein großer Ketchup-Fan. Wenn sie es vor dem Abwaschen auf dem Teller liegen lässt, macht mich das verrückt. Das ist ziemlich wild. Und auch wenn ich im Supermarkt bin, versuche ich, den Gang mit dem Ketchup zu meiden.“, so die junge Frau.

Charlie Everett teilte ihre Phobie vor Ketchup auch in den sozialen Medien und postete ein Video darüber. Das Video löste gemischte Reaktionen aus, denn während einige Personen ihr voll und ganz zustimmten, hielten andere ihre Phobie für „verrückt“.

Nicht einzige Phobie

Nachdem einer ihrer Freunde Charlies Video auf TikTok gesehen hatte, nutzte er die Gelegenheit, um ihr einen Streich zu spielen, als sie gemeinsam zum Essen ausgingen. „Einer meiner Freunde fing an, Ketchup in meine Nähe zu stellen. Ich wurde richtig wütend auf ihn und begann ihn im Restaurant anzuschreien.“

Neben ihrer Ketchup-Phobie hat Charlie auch mit einer weiteren Angst zu kämpfen: Emetophobie – einer Phobie vor dem Erbrechen. „Wenn ich in der Nähe von Leuten bin, die sich übergeben, würde ich einen Zusammenbruch erleiden.“