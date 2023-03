Bizarre Tradition in Kroatien: So wird die Geburt eines Buben gefeiert (FOTO)

Auf der Facebook-Seite der kroatischen Gespanschaft Virovitica-Podravina wurde ein Foto von einem Haufen verstreuter Kleidung auf dem Rasen und den Bäumen vor dem Haus veröffentlicht. Auch im Gras ist Papier zu sehen, im Hintergrund brennende Reifen, aus denen schwarzer Rauch aufsteigt.

„Bräuche bei uns…“ ist eine kurze Beschreibung des Fotos, das zeigt, wie die Feier der Geburt eines Sohnes in Podravina, genauer gesagt im Ort Turnasica bei Pitomaca, aussieht.

Es ist nämlich ein Brauch, der unter einem Teil der Bevölkerung in diesem Teil Kroatiens nach der Geburt eines Sohnes weit verbreitet ist. Manchmal werden auch Namen und Glückwünsche auf die Fassade gemalt, schreibt SiB.hr.

Weitere Bräuche in Kroatien

In der Region Slawonien werden anlässlich der Geburt eines Kindes Walnüsse gepflanzt, während die Menschen in Split oft Zitronen pflanzen, und in einigen anderen Teilen Kroatiens werden Eichen gepflanzt. Einwohner von Slawonien legen dem Neugeborenen einen Dukaten unter das Kopfkissen, während andere zu diesem Anlass normalerweise einen Geldumschlag schenken.