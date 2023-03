Die Tennisakademie Bisevac: Mit harter Arbeit zum Erfolg!

Amel und Alen Bisevac sind zwei Brüder, die bereits in der Kindheit ihre Liebe und ihr Talent für das Tennisspiel entdeckt haben. Nach aufregenden Tenniskarrieren entschieden sie sich 2021, eine Tennisakademie zu gründen. Mit KOSMO sprachen sie über ihre Tenniskarrieren sowie darüber, wie sie auf die Idee gekommen sind, ihr eigenes Geschäft aufzubauen.

Die Liebe zum Tennis entdeckten Amel und Alen 1993 über das Fernsehen. Es schien ihnen verlockend, den kleinen Ball über das Netz zu schießen, und mit Unterstützung ihrer Eltern begannen sie, Tennis zu trainieren. Schnell stellten die Trainer fest, dass die beiden Burschen ein Gefühl für den Ball und großes Talent hatten. Die ersten Turniere spielte Amel mit acht und Alen mit sechs Jahren. Die ersten Erfolge folgten auf dem Fuße und bald waren die Buben unter den 10 besten U16-Spielern und unter den 5 besten U18-Spielern Österreichs.

Amel Bisevac (Foto: zVg.)

Alen schaffte es in der U14 der European Tennis Association unter die Top 30 und bekam die Chance, sein Können bei einem ATP-Turnier in Valencia zu zeigen. Beide jungen Männer lebten und trainierten eine Zeit lang in Spanien an der prestigeträchtigen Equelite Sportakademie, deren Eigentümer der bekannte spanische Tennisspieler Juan Carlos Ferrero ist. Amel zeigte sein Talent auch als Sparring-Partner von Juan Carlos Ferrero, der 2003 die internationale Weltrangliste anführte. Sein um zwei Jahre jüngerer Bruder Alen war Sparring-Partner für mehrere Tennisgrößen wie Feliciano Lopez, Roberto Bautista Agut und Guillermo Garcia Lopez.

„Mit meinen nicht einmal achtzehn Jahren und den sechzehn Jahren meines Bruders schickten uns unsere Eltern nach Alicante an die Akademie von Juan Carlos Ferrero, wo wir unsere Fähigkeiten im Tennis perfektionieren sollten. Obwohl wir nicht genügend Englisch und kein Spanisch konnten, fanden mein Bruder und ich uns schnell zurecht. An der Akademie war der ganze Tag dem Training gewidmet, daneben haben wir noch Spanisch gelernt. Nach zwei Jahren bin ich aus finanziellen Gründen nach Wien zurückgekehrt, aber mein Bruder ist noch zwei Jahre geblieben. Nach meiner Rückkehr habe ich eine lange Pause vom Tennis gemacht und in verschiedenen Jobs gearbeitet. Alen ist 2009 zurückgekommen und hat nur noch hobbymäßig Tennis gespielt. Für mich war es schwer, wieder einen Schläger in die Hand zu nehmen“, sagt Amel.

Alen Bisevac (Foto: zVg.)

Dass der Mensch aber immer zu dem zurückkehrt, was er liebt, beweisen Amel und Alen, die nach einer Pause vom Profitennis und der Arbeit in verschiedenen Berufen ihren Weg zurück auf den Tennisplatz gefunden haben.

„Mein Bruder hat mich überredet, wieder hobbymäßig Tennis zu spielen. Auf Empfehlung eines Bekannten hat er zuerst begonnen als Trainer zu arbeiten, und später habe ich mich angeschlossen. Damals hatten wir mehrere Kunden und 2021 ist er auf die Idee gekommen, unser Unternehmen zu gründen. So ist unsere Akademie entstanden“, erzählt Amel.

Die Akademie Bisevac

Die Akademie Bisevac bietet ein umfassendes und koordiniertes Trainingskonzept für Hobbysportler bis hin zu ehrgeizigen Turnierspielern an. Mit ihren Klienten setzen sich Amel und Alen individuelle Ziele. Die Akademie bietet darüber hinaus auch eine zusätzliche Videoanalyse des Trainings an, bei der die Amateursportler und Profis beim Spiel gefilmt werden. Gemeinsam mit den Trainern analysieren die Spieler ihre Technik, Taktik und Koordination, um Schwächen zu identifizieren, an denen sie weiter arbeiten müssen. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden im Breiten- und Wettkampfsport Einzel- und Gruppentrainings sowie intensive Turniervorbereitungen angeboten. Neben dem gezielten Techniktraining und einer kontinuierlichen Leistungssteigerung legen Amel und Alen beim Training mit Kindern und Jugendlichen auch großen Wert auf den Spaß am Sport.

„Unser Ziel ist es, den Kindern durch den Spaß die Liebe zum Sport zu vermitteln und allen Profisportlern zu helfen, ihre Ziele zu erreichen“, so Amel.

Aufgrund unserer eigenen Karrieren im Tennis können wir jungen Spielern helfen, auf die beste und effizienteste Weise bessere Resultate zu erzielen“, sagt Amel. Die Akademie bietet Trainings für erwachsene Anfänger, Amateure und Profis an. Möglich ist auch die Buchung von Gruppentrainings. Für Kinder gibt es an der Akademie Trainings für 5- bis 12-Jährige und Teenager können sich zwischen 13 und 17 Jahren in der Akademie anmelden.

Sommercamp

Ab 2023 wird es an der Akademie Biševac auch ein Sommercamp für Teilnehmer von vier bis sechzehn Jahren geben. Zwei Wochen lang können die Gäste neue Tennistechniken erlernen, Erfahrungen sammeln und Freunde gewinnen. Am Ende des Camps ist ein Abschlussturnier geplant, bei dem die Teilnehmer zeigen können, was sie gelernt haben. An dem Camp können alle Interessierten teilnehmen. Die Akademie Bisevac stellt allen einen passenden Tennisschläger und persönliche Bälle für das Training zur Verfügung. Das Camp-Paket umfasst Pflege, Ernährung und Ausrüstung. Die Gruppengröße beträgt acht bis zehn Personen und der Preis des Camps liegt bei 260 Euro. Eine Stornierung ist bis zu 72 Stunden vor Beginn des Camps möglich. Im Falle einer Erkrankung kann die Teilnahmegebühr nach Vorlage einer ärztlichen Bestätigung zurückerstattet werden.