Djokovic muss Indian Wells-Turnier absagen: US-Ministerium lehnt Einreise ab

Novak Djokovic, einer der weltbesten Tennisspieler, hat offiziell seine Teilnahme am Indian Wells-Turnier abgesagt. Die Organisatoren bestätigten, dass er nicht an dem Masters 1000 teilnehmen wird.

Dies stellt auch seine Teilnahme an Miami in Frage. Der Grund für sein Fernbleiben ist ein Einreiseverbot für Nichtgeimpfte in die USA.

Djokovic hat eine Ausnahme beantragt, aber das US-Heimatschutzministerium hat sein Ansuchen abgelehnt. Stattdessen wird Nikoloz Basilasvili am Turnier teilnehmen.

Der US-Senator Rick Scott bestätigte kürzlich, dass Djokovic nicht in die USA einreisen darf. Gleichzeitig forderte er den Präsidenten Joe Biden auf, Djokovic die Teilnahme am Turnier zu ermöglichen.

Biden soll Einreise erlauben

Am 11. Mai wird die Erklärung über das Recht auf Einreise für Nichtgeimpfte zurückgezogen. Der US-Senator Rick Scott hat Präsident Joe Biden aufgefordert, Novak Djokovic die Einreise zu erlauben, damit er an dem Masters 1000 in Indian Wells teilnehmen kann.