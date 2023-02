Jelena Djokovic spricht über Novaks Affäre (VIDEO)

Novak Djokovic hat einen weiteren Erfolg zu feiern: der Tennisspieler hält nämlich seit dieser Woche den absoluten Rekord mit den meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste und löst damit die bisherige absolute Rekordhalterin Steffi Graf ab. Diesen Erfolg feierte Novak mit seiner Frau Jelena, die zusammen mit dem Video von Novaks Siegestanz auch einen sehr humorvollen Kommentar veröffentlichte.

Am Montag begann für den serbischen Tennisspieler Novak Djokovic die 378. Woche an der Spitze der ATP-Liste, womit er den bisherigen Rekord der legendären deutschen Tennisspielerin Stefani Graf mit 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste brach. Djokovic hatte bereits im März 2021 den Rekord an der Spitze der Weltrangliste vom Schweizer Roger Federer übernommen, der bis dahin mit 310 Wochen geführt hatte, und nun ist der der absolute Rekordhalter als Nummer Eins des Welttennis.

Diesen großartigen Erfolg feierte Novak mit seiner Frau Jelena mit Tina Turners Hit-Song „Simply The Best“.

Jelena postete nämlich ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie und ihr Champion zu dem Song tanzen, und schrieb dazu den folgenden, einmalig guten Kommentar:

„Mit Stolz feiern wir Novaks Tennisaffäre, über die die ganze Welt spricht. Und seine Ehefrau hat nichts daran auszusetzen – im Gegenteil“, schrieb Novaks stolze Ehefrau.