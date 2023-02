Zwei Verletzte nach Freudenschüssen bei Hochzeit in Pale

Ein Mann aus Pale (Bosnien und Herzegowina) wurde festgenommen, weil er bei einer Hochzeit in einem Restaurant in dieser Stadt Schüsse aus einer Handfeuerwaffe abgegeben und dabei zwei Personen verletzt haben soll, berichtet das Portal „Srpska.info“.

Dragisa J. aus Pale soll laut Angaben stark alkoholisiert gewesen sein, als er aus einer Waffe mehrere Schüsse abgefeuert und dabei versehentlich zwei Hochzeitsgäste getroffen hatte.

Die Polizeidirektion Ostsarajevo bestätigte, dass D.J. wegen des Verdachts, dass er am 25. Februar in einem Hochzeitssaal in Pale zwei Menschen durch Schüsse aus einer Handfeuerwaffe verletzt hat, festgenommen wurde.

„Die Betroffenen erlitten Verletzungen der Beine und wurden im Gesundheitszentrum von Pale erstversorgt sowie zur weiteren Behandlung in das öffentliche Krankenhaus in Ostsarajevo überwiesen“, wird die Polizeidirektion von Ostsarajevo vom Portal „N1“ zitiert.

Der Verdächtige wurde festgenommen, die entsprechende Strafanzeige samt Vernehmungsbericht wurde der zuständigen Staatsanwaltschaft des Bezirks Ostsarajevo zur weiteren Bearbeitung übergeben.