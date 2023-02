Snezana Djurisic spricht zum ersten Mal über die Bestechungsaffäre

Der Skandal, der in der Region ausbrach, als Nata Vukadinovic, die Mutter des Kandidaten Dusan Vukadinovic aus der Musikshow „Zvezde Granda“, das Jurymitglied Snezana Djurisic beschuldigte, dass sie Geld verlangte, damit ihr Sohn in die nächste Runde des Wettbewerbs kommt. Djurisic hat jetzt in der serbischen Sendung Puls auf Kurir TV entschieden, viele Unklarheiten auszuräumen.

Erstmals sprach sie über die Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit für Aufruhr sorgten, aber sorgte auch für Zweifel an der tadellosen Karriere eines der größten Stars der Folkmusik.

„Was ich gleich zu Beginn sagen möchte, ist, dass jeder für sich selbst spricht. Es ist inakzeptabel, dass jemand auf diese Weise über mich sprechen kann. Dusan Vidakovic ist ein Kandidat, der alle Voraussetzungen erfüllt hat, um bei Zvezde Granda anzutreten. Weitere Veranlagungen gaben ihm die Möglichkeit, einen Mentor zu wählen. In Anbetracht dessen, dass er ein Folksänger ist, wollte er Ceca Raznatovic wählen, aber sie lehnte ab, also entschied er sich für mich. Er ist sehr talentiert, er hat zwei Runden bestanden, aber als er zur dritten kam, hat er sich einfach dafür nicht vorbereitet“, sagte Djurisic.

„Du bekommst die Matrix der Songs, die du selbst ausgewählt hast. Bereite dich bitte auf den Auftritt morgen vor!“, begann Djurisic ihr Treffen mit Vukadinovic zu beschreiben. Am nächsten Tag bei der Probe sah sie, dass er sich nicht vorbereitete, verriet die Sängerin, weil er angeblich eine andere Matrix bekommen habe, wie er selbst behauptete.

„Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht erzählen darf, weil es nicht so ist. Mit anderen Worten, er versuchte alles zu sabotieren. Als ich das Zimmer verließ, ging ich an seiner Begleitung vorbei. Das waren seine Mutter und die Schwägerin. Ich wandte mich an seine Mutter und bat sie, ihn zu beeinflussen, doch sie sagte mir, es stehe mir frei, ihn zu beschimpfen. Neben ihr stand ihre Schwägerin, die mir erzählte, dass sie daran gewöhnt war, dass Dusan die Dinge auf seine Weise macht.“, erklärte Djurisic.

➤ „Das war meine gesamte Kommunikation mit diesen beiden Damen. Ich ging, um mich fertig zu machen“, sagte sie.

Er erhielt eine ausreichende Anzahl von Stimmen, um weiter zu kommen. Doch Sasa Popovic entscheidet alleine, ob die Kandidaten weiter gehen oder nicht“, erklärte Djurisic und fügte hinzu:

„Ich war schockiert von dem, was passiert ist, aber mir wurde schnell klar, was los ist. Wir sind Opfer von etwas völlig Drittem, von einigen Menschen, die ganz andere Absichten haben. Ich möchte sagen und warnen: Von Anfang an war ich bei Zvezde Granda in der Rolle präsent, die im gegebenen Moment benötigt wurde. Seit 2013 bin ich intensives Jurymitglied und seit 2015 Musikredakteurin. Ich behaupte, dass ich nie bemerkt habe, dass jemand weiter kam oder gewonnen hat, weil er dafür bezahlt hatte. Ich warne die Menschen, sehr vorsichtig zu sein, wenn sie es wagen, solche Anschuldigungen gegen uns zu erheben, denn wer keinen entsprechenden Nachweis hat, trägt die volle Verantwortung für die Folgen. Der Rechtsanwalt Misa Petrovski und sein Team sammeln nun alle möglichen Unterlagen und Zeugen für diesen Fall“, schloss Djurisic.