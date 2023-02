Zvezde Granda-Teilnehmer beschuldigt Snezana Djurisic der Korruption

Die Sängerin Snezana Djurisic steht im Zentrum eines Skandals. Sie wird nämlich von der Mutter eines ausgeschiedenen Kandidaten aus der Talenteshow „Zvezde Granda“ beschuldigt, dass sie „Geld im Gegenzug für das Aufsteigen des Kandidaten in die nächste Runde verlangte“. Es handelt sich um den Teilnehmer Dusan Vukadinovic. Seine Mutter soll außerdem von der Sängerin angeschrien worden sein.

„Ich habe Golgatha erlebt. Snezana Djurisic hat Geld verlangt, damit mein Sohn in die nächste Runde aufsteigen kann. Wenn mein Sohn etwas getan hätte, würde ich ihn sicherlich nicht verteidigen. Ich weiß aber, dass mein Kind ein freundlicher und ehrlicher Junge mit guten Manieren ist. Ich sagte ihm, er soll auf Frau Snezana hören, und sie hat mich auf das Schlimmste verletzt. Als er die zweite Runde geschafft hatte, sagte sie zu ihm: ‚Dusan, das war jetzt kostenlos für dich‘, so gönnerhaft, als hätte sie ihm ein Geschenk gemacht“, wird Dusans Mutter vom serbischen „Kurir“ zitiert.

„Das hat er uns gesagt, als er nach Hause kam, aber wir haben dem keine Bedeutung beigemessen. Für uns war wichtig, dass er die zweite Runde bestanden hatte, und für die dritte Runde hat er von Snezana Djurisic genaue Vorgaben bekommen, was er singen soll. Mein Sohn war vor der Show sehr aufgeregt, ich konnte sehen, dass etwas nicht stimmte. Als wir uns trafen, fing Snezana an, mich anzuschreien“, ergänzte die Mutter des Kandidaten. Nun äußerte sich auch Sasa Popovic zu den Anschuldigungen.

„Ich kann bestätigen, dass ‚Zvezde Granda‘ ein absolut fairer Wettbewerb ist! Die Show läuft seit fast 20 Jahren, und es gab in dieser Zeit keinen einzigen Fleck oder Absprachen hinter den Kulissen. Dies war nur ein Versuch eines Individuums, unsere Show in den Dreck zu ziehen und die Glaubwürdigkeit eines Top-Jurymitglieds wie Snezana Djurisic in Frage zu stellen. Der Vorwurf ist so lächerlich, dass ich mich dazu nicht äußern werde, aber ich sehe es als meine Aufgabe, unsere Show und ein jedes Jurymitglied vor allen Arten von Angriffen zu schützen“, so Popovic, der die Nachricht des ausgeschiedenen Kandidaten an Snezana Djurisic nach dessen Ausscheiden aus der Show veröffentlicht hat.

(FOTO: Screenshot)

➤ In der Nachricht bedankt er sich bei Snezana Djurisic für die Zusammenarbeit und ergänzt:

„Es bleibt ein bitterer Geschmack. Einer der besten Kandidaten, die Sie jemals haben werden, ist ausgeschieden. Ich hatte noch viel zu zeigen. Aber es ist noch nicht das Ende, meine Gabe und meine Fähigkeiten, die ich in mir trage, kann mir niemand wegnehmen, weder Marija, noch Mili, noch sonst jemand, weil ich für sie ein Genie bin und das wissen Sie sehr wohl, das weiß auch Sasa“.