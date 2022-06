Milorad Dodik vs Snezana Djurisic: Wer singt besser? (VIDEO)

Milorad Dodik, Präsidentschaftsmitglied von Bosnien und Herzegowina und SNSD-Vorsitzender (dt. Allianz der Unabhängigen Sozialdemokraten), schnappte sich bei einer Feier das Mikrofon und sang mit der Sängerin Snezana Djurisic.

Dodik sang den berühmten Hit von Zorica Brunclik „Rasiri ruke, majko stara“ (dt. Öffne deine Arme, alte Mutter). Auf Deutsch lautet der Songtext in etwa so: Öffne deine Arme, oh, alte Mutter, ich werde zu dir kommen, wenn der Mai kommt, wenn unser Garten ganz grün ist, hoffe darauf, meine Mutter …

Er postete die Aufnahme in sozialen Netzwerken und verriet, für wen er am Telefon sang: „Das Lied ist meiner Mutter gewidmet.“, schrieb Dodik auf Twitter mit einem Herz-Emoticon.

Der serbische Politiker ist ansonsten für seine Liebe zum Mikrofon bekannt. Ein Video von ihm, wie er mit einem Akkordeonisten in seinem Büro in der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina singt, hat vor einigen Monaten auf sozialen Netzwerken für Wirbel gesorgt. Eine berühmte Szene stammt ebenso von einer Feier, in der er den Hit „Srpkinja je mene majka rodila“ (dt. Serbische Mutter hat mich geboren)gesungen hat, und zwar mit seiner Mutter.