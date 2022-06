Nur so kommt ihr jetzt an den 500-Euro-Bonus

Die Regierung hat ein neues Anti-Teuerungspaket geschnürt. Jetzt sagt der Finanzminister Brunner, was ihr tun müsst, um den Geld-Bonus zu bekommen.

FinanzOnline-Aufruf

Laut Ministerium erfolgt die Kontokaufnahme direkt über FinanzOnline und per Mail, wenn die Nutzer das in den Einstellungen erlaubt haben. “Damit die Bundesregierung die beschlossenen Maßnahmen rasch und unbürokratisch auszahlen kann, hilft ein Zugang zu FinanzOnline. Wer noch keinen Zugang zu FinanzOnline hat, kann das nachholen. Man kann sich einfach, schnell und sicher mit der Handy-Signatur anmelden. Auch die online Registrierung ist einfach – die Zugangsdaten werden binnen weniger Tage sicher und bequem per Post zugestellt”, so das Finanzministerium. Das ausgeschickte Mail soll als Stichtag für die Kontoaktualisierungen “spätestens” den 15. Juli 2022 genannt haben.

“Die steigenden Kosten bereiten vielen Menschen Sorgen, die wir sehr ernst nehmen. Daher haben wir zu Jahresbeginn zwei Pakete um in Summe vier Milliarden Euro geschnürt: Sofortzahlungen für besonders betroffene Gruppen, massive Entlastungen für Pendlerinnen und Pendler, Senkung der Energieabgaben und vieles mehr”, sagt der Finanzminister. Im Sommer solle es 300 Euro Teuerungsausgleich für besonders Betroffene wie Arbeitslose, Mindestpensionisten oder Studienbeihilfebezieher geben. Im August soll der erhöhte 180 Euro-Bonus bei der Familienbeihilfe folgen.

Zugang für Österreicher wird eingerichtet

“Anfang nächsten Jahres greifen die strukturellen Entlastungen und wir stärken damit die Kaufkraft der Menschen dauerhaft. Denn mit der Abschaffung der kalten Progression beenden wir die schleichende Steuererhöhung – so entlasten wir die Österreicherinnen und Österreicher langfristig”, sagt Brunner. “Ich bitte alle darum, die Daten zu aktualisieren oder – falls noch nicht erfolgt – sich bei FinanzOnline anzumelden.”, setzt er fort.

Kuverts und Porto für 20 Millionen Euro

Österreicher erhalten einen eingeschriebenen Brief, einen 500 Euro-Gutschein, der in Geschäften und Banken eingelöst werden kann. Die Zusendung kostet rund 20 Millionen Euro.

Quelle: Heute